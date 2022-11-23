Головченко: Беларусь и Иран должны объединить усилия для сохранения экономических позиций

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Иран должны объединить свои усилия для сохранения экономических позиций. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время рабочего визита в Тегеран. Там он встретился с первым вице-президентом исламской республики Мохаммадом Мохбером.

«Беларусь и Иран успешно сотрудничали в течение всех последних десятилетий. Ни на минуту не останавливали наши политические, экономические, гуманитарные, парламентские отношения», – отметил Головченко.

Стороны оценили результаты сотрудничества: товарооборот в этом году увеличился почти в три раза. По мнению Романа Головченко, страны могут больше. Не только с помощью взаимной торговли, но и инвестиций.