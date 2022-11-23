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Головченко: Беларусь и Иран должны объединить усилия для сохранения экономических позиций
23.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь и Иран должны объединить свои усилия для сохранения экономических позиций. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время рабочего визита в Тегеран. Там он встретился с первым вице-президентом исламской республики Мохаммадом Мохбером.
Стороны оценили результаты сотрудничества: товарооборот в этом году увеличился почти в три раза. По мнению Романа Головченко, страны могут больше. Не только с помощью взаимной торговли, но и инвестиций.
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Премьер-министр Беларуси во время рабочего визита в Тегеран встретился с первым вице-президентом исламской республики.
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