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Головченко: Беларусь и Иран должны объединить усилия для сохранения экономических позиций

23.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь и Иран должны объединить свои усилия для сохранения экономических позиций. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время рабочего визита в Тегеран. Там он встретился с первым вице-президентом исламской республики Мохаммадом Мохбером.

«Беларусь и Иран успешно сотрудничали в течение всех последних десятилетий. Ни на минуту не останавливали наши политические, экономические, гуманитарные, парламентские отношения», – отметил Головченко.

Стороны оценили результаты сотрудничества: товарооборот в этом году увеличился почти в три раза. По мнению Романа Головченко, страны могут больше. Не только с помощью взаимной торговли, но и инвестиций.



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Премьер-министр Беларуси во время рабочего визита в Тегеран встретился с первым вице-президентом исламской республики.
 
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