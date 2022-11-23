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Пять причин посетить A1 Tech Day

23.11.2022 11:25 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Пять причин посетить A1 Tech Day

29 ноября у IT-специалистов и экспертов в области цифровых решений будет возможность обсудить складывающиеся тенденции и перспективы на конференции A1 Tech Day в Минске. Чем она отличается от других подобных мероприятий и почему стоит поторопиться с подачей заявки на участие в ней? Рассказываем.

Универсальность

A1 Tech Day посвящен IT-трендам и решениям, актуальным для разных отраслей бизнеса, — и именно это делает мероприятие интересным для широкого круга участников вне зависимости от сферы. Эксперты представят инновационные решения и практические кейсы в области информационной безопасности и автоматизации, систем хранения данных, создания IT-инфраструктуры, а каждый слушатель сможет почерпнуть максимум полезной информации применительно к своим запросам и потребностям.

Экспертность

К слову, об экспертах. Компания А1, которая является организатором конференции, собрала настоящую «команду мечты» из 15 спикеров. Это и лучшие эксперты А1, и приглашенные гости — представители ведущих производителей технологических решений в сфере информационной безопасности, защиты данных и построения комплексной IT-инфраструктуры.

Откроет конференцию и расскажет о планах развития компании заместитель генерального директора по информационным технологиям А1 Юрий Левданский. В программе мероприятия будут также выступления регионального представителя Kaspersky Дмитрия Кудревича, руководителя направления сетевой безопасности Positive Technologies Дениса Батранкова, директора по развитию бизнеса QTECH Ильи Бишкиревича, менеджера по развитию бизнеса в Yadro Константина Нахимовского и других.

Практическая ориентированность

Программа A1 Tech Day составлена с максимальным прицелом на конкретику и практические решения. Например, когда речь заходит о сетевой безопасности, сколько способов проникновения в сеть вы можете вспомнить? А эксперт конференции Денис Батранков утверждает, что их не менее 19. Но что гораздо важнее и интереснее, он обещает рассказать участникам конференции о 117 способах обнаружить это. А директор по продукту Mitigator расскажет о достаточных и недостаточных способах защиты от DDoS-атак. На самых интересных практических кейсах за пять лет работы дата-центра А1 будет построено выступление начальника управления продаж ИКТ продуктов и сервисов А1 Алексея Федоровича.

Нетворкинг

Важной частью A1 Tech Day станет живое общение. Нетворкинг хорош не только возможностью обсудить с коллегами и экспертами любые профессиональные вопросы. Главное, что дает такой формат, — это полезные деловые знакомства и контакты, которыми можно воспользоваться в будущем.

Свободное участие

Для подачи заявки на участие в конференции  A1 Tech Dayнужно заполнить регистрационную форму на официальном сайте А1 Tech Day и дождаться подтверждения. По планам организаторов, конференцию посетят не менее 500 человек. При этом количество мест ограничено, поэтому зарегистрироваться в ближайшее время — лучший способ оказаться в числе участников.

 
Теги: знакомства, Минск
 
 
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