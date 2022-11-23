Беларусь наращивает экспорт продовольствия

Беларусь увеличивает объемы выпуска и экспорта продовольствия. Основные направления – молочная и мясная продукция, рассказывает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Гройцер с ароматом специй, грамерси с кремовым вкусом, маасдам с ореховыми нотками – в новой линейке восемь сыров. Среди них и аналог швейцарского грюйера, который на недавнем фестивале в Британии назвали самым вкусным сыром в мире.
«Очень перспективная линейка. Все вкусы очень популярны в Европе, и в рамках импортозамещения будут очень востребованы. Ценовая политика такая, что она подойдет под целевые рынки, в том числе и российские, а также рынки стран СНГ», – сказала руководитель отдела маркетинга предприятия Елена Котина.
80% производимых на заводе сыров – импортозамещающая продукция. Закупать новое оборудование не пришлось. А вот европейских коллег для консультации приглашали. Сейчас основное направление экспорта – Россия. Но вкус местного сыра знают даже в Японии: переговоры о поставках шли долго.
«Они очень внимательно относятся к добавкам. Даже такой консервант, как соль, для них имеет серьезное значение. Самое интересное, что все-таки Япония запросила сыры с добавками, такие сыры, как любят у нас в Беларуси, – невыдержанные сыры», – рассказал и.о. директора предприятия по административным вопросам Расим Иманов.
Молочная продукция занимает 40% экспорта сельхозсырья и продуктов питания. С сухими молочными смесями для детей удалось выйти на рынки ЕАЭС и Узбекистана. Среди новых покупателей – Пакистан, Турция и Сирия. Производители планируют поставлять продукты и в Китай.
«Одно из условий – упаковка в жестяную банку. У нас упаковка происходит в картонную пачку. Параллельно предприятие производит закупку линии, чтобы мы могли соответствовать и производить детское питание в жестяных банках», – поделился заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Иван Лупиш.
А вот белорусская говядина на китайском рынке уже есть. В далекий путь она отправляется замороженной в вакууме. Такие полуфабрикаты пользуются популярностью и в России. Уже на месте из них делают, например, стейки. Всего среди импортеров этого мясокомбината – девять стран.
«Наше предприятие имеет сертификат «Халяль», что позволяет нам открывать новые рынки. Мы не останавливаемся на достигнутом, планируем осуществлять поставки в страны Африки, такие как Египет. Прорабатываем рынки Азербайджана», – сказала генеральный директор мясокомбината Ольга Янушко.
В этом году Беларусь экспортирует продовольствия на сумму более 8 млрд долларов, это на 16% больше, чем в прошлом.
В Беларуси увеличат производство мяса индейки. В Минской области реализуют инвестиционный проект. До конца года рассчитывают получить 800 тонн продукции. Позже рассчитывают производить 6 000 тонн индейки.