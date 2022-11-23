Беларусь наращивает экспорт продовольствия

Молочная продукция занимает 40% экспорта сельхозсырья и продуктов питания. С сухими молочными смесями для детей удалось выйти на рынки ЕАЭС и Узбекистана. Среди новых покупателей – Пакистан, Турция и Сирия. Производители планируют поставлять продукты и в Китай.

«Одно из условий – упаковка в жестяную банку. У нас упаковка происходит в картонную пачку. Параллельно предприятие производит закупку линии, чтобы мы могли соответствовать и производить детское питание в жестяных банках», – поделился заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Иван Лупиш.

А вот белорусская говядина на китайском рынке уже есть. В далекий путь она отправляется замороженной в вакууме. Такие полуфабрикаты пользуются популярностью и в России. Уже на месте из них делают, например, стейки. Всего среди импортеров этого мясокомбината – девять стран.

«Наше предприятие имеет сертификат «Халяль», что позволяет нам открывать новые рынки. Мы не останавливаемся на достигнутом, планируем осуществлять поставки в страны Африки, такие как Египет. Прорабатываем рынки Азербайджана», – сказала генеральный директор мясокомбината Ольга Янушко.

В этом году Беларусь экспортирует продовольствия на сумму более 8 млрд долларов, это на 16% больше, чем в прошлом.

В Беларуси увеличат производство мяса индейки. В Минской области реализуют инвестиционный проект. До конца года рассчитывают получить 800 тонн продукции. Позже рассчитывают производить 6 000 тонн индейки.