ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Беларусь наращивает экспорт продовольствия

23.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь увеличивает объемы выпуска и экспорта продовольствия. Основные направления – молочная и мясная продукция, рассказывает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Гройцер с ароматом специй, грамерси с кремовым вкусом, маасдам с ореховыми нотками – в новой линейке восемь сыров. Среди них и аналог швейцарского грюйера, который на недавнем фестивале в Британии назвали самым вкусным сыром в мире.

«Очень перспективная линейка. Все вкусы очень популярны в Европе, и в рамках импортозамещения будут очень востребованы. Ценовая политика такая, что она подойдет под целевые рынки, в том числе и российские, а также рынки стран СНГ», – сказала руководитель отдела маркетинга предприятия Елена Котина.

80% производимых на заводе сыров – импортозамещающая продукция. Закупать новое оборудование не пришлось. А вот европейских коллег для консультации приглашали. Сейчас основное направление экспорта – Россия. Но вкус местного сыра знают даже в Японии: переговоры о поставках шли долго.

Как выбрать хороший сыр:

советы диетолога
«Они очень внимательно относятся к добавкам. Даже такой консервант, как соль, для них имеет серьезное значение. Самое интересное, что все-таки Япония запросила сыры с добавками, такие сыры, как любят у нас в Беларуси, – невыдержанные сыры», – рассказал и.о. директора предприятия по административным вопросам Расим Иманов.

Молочная продукция занимает 40% экспорта сельхозсырья и продуктов питания. С сухими молочными смесями для детей удалось выйти на рынки ЕАЭС и Узбекистана. Среди новых покупателей – Пакистан, Турция и Сирия. Производители планируют поставлять продукты и в Китай.

«Одно из условий – упаковка в жестяную банку. У нас упаковка происходит в картонную пачку. Параллельно предприятие производит закупку линии, чтобы мы могли соответствовать и производить детское питание в жестяных банках», – поделился заместитель генерального директора по коммерческим вопросам Иван Лупиш.

А вот белорусская говядина на китайском рынке уже есть. В далекий путь она отправляется замороженной в вакууме. Такие полуфабрикаты пользуются популярностью и в России. Уже на месте из них делают, например, стейки. Всего среди импортеров этого мясокомбината – девять стран.

«Наше предприятие имеет сертификат «Халяль», что позволяет нам открывать новые рынки. Мы не останавливаемся на достигнутом, планируем осуществлять поставки в страны Африки, такие как Египет. Прорабатываем рынки Азербайджана», – сказала генеральный директор мясокомбината Ольга Янушко.

В этом году Беларусь экспортирует продовольствия на сумму более 8 млрд долларов, это на 16% больше, чем в прошлом.

В Беларуси увеличат производство мяса индейки. В Минской области реализуют инвестиционный проект. До конца года рассчитывают получить 800 тонн продукции. Позже рассчитывают производить 6 000 тонн индейки.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В этом году республика экспортирует продовольствия на сумму более 8 млрд долларов, это на 16% больше, чем в прошлом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Запах денег: как аромамаркетинг помогает в продажах
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

22.11.2022
Mir24.TV Belarus
23.11.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика