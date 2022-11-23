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Запах денег: как аромамаркетинг помогает в продажах

23.11.2022 18:13 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Запах денег: как аромамаркетинг помогает в продажах
Николай Ярец

У вашего бизнеса есть запах? 28 ноября Клуб Про бизнес проводит вкусную во всех смыслах встречу про аромамаркетинг: как использовать запахи для работы с клиентами и сотрудниками, в продвижении продуктов и услуг.

Инструменты аромамаркетинга могут работать практически в любой компании, независимо от масштаба. Про использование этого подхода, с примерами и советами, расскажет Николай Ярец — известный белорусский парфюмер-стилист, основатель компании Perfume Note. В финале вечера, который состоится в минском отеле Реннесанс, Николай выберет нескольких гостей — и вместе они составят аромат бизнеса.

Регистрация на встречу стартует в 18−20.
Выступление начинается в 19−00. Несколько тем:

1. Что такое аромамаркетинг, особенности этого вида продвижения

2. Как использовать аромамаркетинг в работе с клиентами и сотрудниками:
• Практические рекомендации
• Примеры и кейсы

3. Аромат и философия компании: как это работает

4. В 19−40 начнется практическая часть: Николай выберет несколько гостей, и вместе они запустят составят аромакомпозицию.

⇒ Чтобы принять участие во встрече, оформите разовое посещение Клуба

Запах денег: как аромамаркетинг помогает в продажах

Что такое Клуб Про бизнес?

Это сообщество предпринимателей и руководителей. Благодаря уникальной разработанной механике нетворкинга, каждый участник на каждой встрече получает возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу. Получить полезные практические советы и подсказки от коллег — таких же руководителей и предпринимателей, представляющих компании из разных сфер.

В Клубе мы находим партнеров, клиентов, подрядчиков. Общаемся офлайн и онлайн — в закрытом чате Клуба. А также хорошо отдыхаем). На встречах Клуба побывало уже более 1700 первых лиц бизнеса.

Запах денег: как аромамаркетинг помогает в продажах
Встреча Клуба Про бизнес

Вы также можете ОФОРМИТЬ ПОДПИСКУ! на несколько встреч Клуба, а также пакет на год.

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Генеральный партнер Клуба 2022:

Запах денег: как аромамаркетинг помогает в продажах

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Остались вопросы? Нужно что-то уточнить? Напишите руководителю проектов Руслане Прусаковой! rp@probusiness.io либо +375292999528

 
 
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