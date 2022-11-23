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Запах денег: как аромамаркетинг помогает в продажах
23.11.2022 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
У вашего бизнеса есть запах? 28 ноября Клуб Про бизнес проводит вкусную во всех смыслах встречу про аромамаркетинг: как использовать запахи для работы с клиентами и сотрудниками, в продвижении продуктов и услуг.
Инструменты аромамаркетинга могут работать практически в любой компании, независимо от масштаба. Про использование этого подхода, с примерами и советами, расскажет Николай Ярец — известный белорусский парфюмер-стилист, основатель компании Perfume Note. В финале вечера, который состоится в минском отеле Реннесанс, Николай выберет нескольких гостей — и вместе они составят аромат бизнеса.
Регистрация на встречу стартует в 18−20.
1. Что такое аромамаркетинг, особенности этого вида продвижения
2. Как использовать аромамаркетинг в работе с клиентами и сотрудниками:
3. Аромат и философия компании: как это работает
4. В 19−40 начнется практическая часть: Николай выберет несколько гостей, и вместе они запустят составят аромакомпозицию.
⇒ Чтобы принять участие во встрече, оформите разовое посещение Клуба
Что такое Клуб Про бизнес?
Это сообщество предпринимателей и руководителей. Благодаря уникальной разработанной механике нетворкинга, каждый участник на каждой встрече получает возможность обсудить свой кейс, проблему, вопрос по бизнесу. Получить полезные практические советы и подсказки от коллег — таких же руководителей и предпринимателей, представляющих компании из разных сфер.
В Клубе мы находим партнеров, клиентов, подрядчиков. Общаемся офлайн и онлайн — в закрытом чате Клуба. А также хорошо отдыхаем). На встречах Клуба побывало уже более 1700 первых лиц бизнеса.
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У вашего бизнеса есть запах? 28 ноября Клуб Про бизнес проводит вкусную во всех смыслах встречу про аромамаркетинг: как использовать запахи для работы с клиентами и...
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