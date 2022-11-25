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Сенаты России и Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве
25.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Россия и Беларусь сейчас должны быть едины как никогда. Об этом заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Она встретилась с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой, передает «МИР 24».
Кроме того, Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова подписали соглашение о сотрудничестве между верхними палатами парламентов двух стран. В нем прописаны договоренности о взаимодействии на всех уровнях и укреплении дружественных связей между государствами.
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Председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко встретилась с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой.
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