Сенаты России и Беларуси подписали соглашение о сотрудничестве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Россия и Беларусь сейчас должны быть едины как никогда. Об этом заявила председатель Совета Федерации России Валентина Матвиенко. Она встретилась с председателем Совета Республики Национального собрания Беларуси Натальей Кочановой, передает «МИР 24».

«Успехи в деле союзного строительства России и Беларуси, в формировании единого социально-экономического, миграционного, оборонного пространства не вписываются в ту картину мира, которую пытается нам рисовать так называемый «коллективный Запад», оказывая беспрецедентное давление в надежде расколоть политическое, экономическое объединение на пространстве СНГ с участием наших стран», – сказала Матвиенко.

«Мы рады тому, что наш визит проходит как раз в год 30-летия установления дипломатических отношений между нашими странами. Конечно, это знаково. И принятые 30 лет назад решения были абсолютно правильными. Они дают сегодня свой результат, в этом нет никакого сомнения», – отметила Наталья Кочанова.

Кроме того, Валентина Матвиенко и Наталья Кочанова подписали соглашение о сотрудничестве между верхними палатами парламентов двух стран. В нем прописаны договоренности о взаимодействии на всех уровнях и укреплении дружественных связей между государствами.