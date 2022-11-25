Погода в СНГ: штормовое предупреждение в Казахстане, «температурные качели» в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в Москве приближается к январской норме. Сегодня в российской столице облачно, без осадков и минус семь . Но уже в ночь на субботу похолодает до минус 12. Также в выходные ожидается небольшой снег. Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.

Казахстан

На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Дождь и снег сегодня в Астане. На севере и востоке – метель. В Карагандинской и Абайской областях – сильный ветер и гололедица. А вот на юго-востоке осадков не ожидается. В Алматы ясно, плюс 13.

Из-за теплой погоды в горных районах проводят профилактические спуски лавин. Сотрудники департамента по ЧС работают на туристических маршрутах. Несколько дней назад там выпал снег, местами покров достигал 90 сантиметров. На время работ некоторые дороги закрыли.