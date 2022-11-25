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Погода в СНГ: штормовое предупреждение в Казахстане, «температурные качели» в Беларуси
25.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Погода в Москве приближается к январской норме. Сегодня в российской столице
Казахстан
На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Дождь и снег сегодня в Астане. На севере и востоке – метель. В Карагандинской и Абайской областях – сильный ветер и гололедица. А вот на юго-востоке осадков не ожидается. В Алматы ясно, плюс 13.
Из-за теплой погоды в горных районах проводят профилактические спуски лавин. Сотрудники департамента по ЧС работают на туристических маршрутах. Несколько дней назад там выпал снег, местами покров достигал 90 сантиметров. На время работ некоторые дороги закрыли.
Беларусь
В Беларуси «температурные качели»: ночью ожидаются заморозки, а днем столбики термометров поднимаются выше нуля. Сегодня в Минске плюс один. А вот у орнитологов началась жаркая пора. Стартует сезон учета птиц. Гнезд и птенцов сейчас нет, поэтому для наблюдения за пернатыми лучшее время. И как раз сейчас с севера России в Беларусь на зимовку прилетели снегири и свиристели.
Кыргызстан
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