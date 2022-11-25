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Погода в СНГ: штормовое предупреждение в Казахстане, «температурные качели» в Беларуси

25.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Погода в Москве приближается к январской норме. Сегодня в российской столице облачно, без осадков и минус семь. Но уже в ночь на субботу похолодает до минус 12. Также в выходные ожидается небольшой снег. Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.

Казахстан

На большей части Казахстана объявлено штормовое предупреждение. Дождь и снег сегодня в Астане. На севере и востоке – метель. В Карагандинской и Абайской областях – сильный ветер и гололедица. А вот на юго-востоке осадков не ожидается. В Алматы ясно, плюс 13.

Из-за теплой погоды в горных районах проводят профилактические спуски лавин. Сотрудники департамента по ЧС работают на туристических маршрутах. Несколько дней назад там выпал снег, местами покров достигал 90 сантиметров. На время работ некоторые дороги закрыли.

Беларусь

В Беларуси «температурные качели»: ночью ожидаются заморозки, а днем столбики термометров поднимаются выше нуля. Сегодня в Минске плюс один. А вот у орнитологов началась жаркая пора. Стартует сезон учета птиц. Гнезд и птенцов сейчас нет, поэтому для наблюдения за пернатыми лучшее время. И как раз сейчас с севера России в Беларусь на зимовку прилетели снегири и свиристели.

Кыргызстан

В Бишкеке ясная осенняя погода, плюс 13. А в горах республики уже лежит снег. Это хорошая новость для любителей экстремального отдыха. В ближайшие выходные в городе Каракол откроется горнолыжный сезон. Там на высоте в 2 300 метров находится одна из крупнейших баз в республике. Длина трасс – от 400 метров до 4,5 километра. Работают четыре кресельных подъемника. Кроме лыж и сноубордов, в прокате санки и «ватрушки». Открыт каток. А с самой высокой точки базы открывается панорамный вид на незамерзающее озеро Иссык-Куль.



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Теги: Новости, Минск
 
 
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