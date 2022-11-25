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Беларусь готова строить в Краснодарском крае жилье и социальные объекты

25.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь готова возводить социальные объекты и жилые дома в Краснодарском крае. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время рабочего визита в Сочи, передает «МИР 24».

Глава белорусского правительства встретился с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым. Стороны обсудили тему импортозамещения в аграрном секторе. Кубань нуждается в сельскохозяйственной технике. Минск, в свою очередь, готов нарастить поставки. Тем более у белорусских тракторов есть преференции на рынке региона.

«Благодарим вас за поддержку с точки зрения субсидирования нашей техники из регионального бюджета. Это очень важно и дает нам определенные преимущества и краснодарским аграриям. Сейчас стоит задача особенно в таком развитом аграрном регионе как ваш беспроблемного замещения выбывающих производителей из недружественных стран. Здесь мы способны обеспечить потребности краснодарских аграриев», – заявил премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко.

В самой Беларуси все больше жителей переезжают в агрогородки. В них есть свои фермы, заводы, школы, клубы. Президент Александр Лукашенко заявил, что скоро в стране не останется старых деревень, их заменят современные.



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Теги: Минск
 
 
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Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время рабочего визита в Сочи.
 
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