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Беларусь готова строить в Краснодарском крае жилье и социальные объекты
25.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь готова возводить социальные объекты и жилые дома в Краснодарском крае. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время рабочего визита в Сочи, передает «МИР 24».
В самой Беларуси
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Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время рабочего визита в Сочи.
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