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Промышленный туризм в Беларуси: карьерная техника, сладости и украшения

25.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Когда-то Беларусь называли сборочным цехом Советского Союза. Телевизоры, холодильники, компьютеры – делали все. Многие предприятия сохранились и теперь предлагают заводскую романтику. Попасть в цех на действующее производство человеку с улицы трудно. Но только не промышленному туристу…

В этом выпуске программы «Специальный репортаж» смотрите:

  • Как прокатиться на БелАЗе по гранитному карьеру в Микашевичах и поучаствовать в погрузке?
  • Какие сладости предпочитают туристы-гурманы и можно ли их продегустировать на фабрике «Слодыч»?
  • Зачем продавцы ювелирных магазинов посещают завод по обработке алмазов «Кристалл» в Гомеле?


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Теги: Гомель
 
 
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О том, как работают заводы и что показывают на экскурсиях, узнаем в программе «Специальный репортаж».
 
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