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Промышленный туризм в Беларуси: карьерная техника, сладости и украшения
25.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Когда-то Беларусь называли сборочным цехом Советского Союза. Телевизоры, холодильники, компьютеры – делали все. Многие предприятия сохранились и теперь предлагают заводскую романтику. Попасть в цех на действующее производство человеку с улицы трудно. Но только не промышленному туристу…
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