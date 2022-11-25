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В Беларуси станет меньше терминалов! Как TurboPOS от МТБанка изменит рынок эквайринга?
25.11.2022 18:13 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Терминалов станет меньше, а безналичных платежей — больше! МТБанк совместно с Visa International объявили о запуске нового продукта
Новый тренд на рынке безналичных платежей — прием транзакций по банковским картам прямо в мобильном телефоне продавца — призван экономить бюджеты, время и даже пространство в прикассовой зоне. В основе
Вот как новый масштабный запуск прокомментировали в банке:
«Ни для кого не секрет, что основной запрос клиентов, работающих с эквайрингом, — это скорость приема платежей и экономия на оборудовании.
В основу разработки нашего нового продукта TurboPOS легли именно эти два фактора. Во-первых, скорость: покупка терминалов оборачивается временными затратами, дополнительными визитами в банк, а также необходимостью настройки и обслуживания оборудования. Второй фактор — стоимость: можно обойтись без покупки дорогостоящх терминалов, и принимать оплату в телефоне, который у вас уже имеется, либо приобрести базовую модель, соответствующую техническим требованиям. TurboPOS позволяет одновременно сэкономить на эквайринге и принимать оплаты быстро в любой точке, где есть интернет.
Мы подключаем клиентов без дополнительных платежей и скрытых комиссий, все затраты клиента — это последующая комиссия за обработку платежей в эквайринге. Наблюдая растущий тренд на активное развитие быстрых форм для расчета у мелкого и среднего бизнеса, мы не сомневаемся, что TurboPOS полюбится данному сегменту предпринимателей и станет популярным решением на рынке», — отметила заместитель председателя правления Ольга Цуран.
Если магазин не принимает безналичные платежи — он теряет часть прибыли. Бизнес прекрасно понимает это и очень отзывчиво реагирует на любые инновации, расширяющие возможности и экономящие его деньги. TurboPOS — это вызов рынку и стандартам: теперь громоздкие терминалы в прошлом — смартфон с NFC может принимать платеж с любой карты, браслета или виртуального кошелька.
Приложение TurboPOS работает на прием бесконтактных карт любых платежных систем: Visa, Mastercard и БЕЛКАРТ, а также совместимо с любыми форм-факторами для бесконтактной оплаты (кольцами, браслетами, брелоками) и поддерживает популярные виды виртуальных кошельков.
Как это работает?
Приложение TurboPOS позволит настроить интеграцию с кассой для приема наличных, а в личном кабинете продавца будет храниться вся актуальная статистика по полученным транзакциям.
— Недавно мы открывали новую точку, и стал вопрос покупки терминала. Наш клиентский менеджер рассказал о появлении нового мобильного приложения TurboPOS. Решили протестировать. Мой телефон имеет встроенный модуль NFC, новый покупать не пришлось. Без длительного ожидания, всего за 1 встречу с менеджером подписала все необходимые документы, а мои первые покупатели уже смогли рассчитаться в нашем магазине по карте. Как итог — мы сэкономили не только деньги на покупку нового терминала, сейчас в среднем мы бы потратили порядка 800 рублей на его покупку, но и быстро подключили прием платежей, — делится впечатлениями владелица магазина цветов Марта, одна из первых клиенток, протестировавшая TurboPOS.
Приложение
Для того чтобы подключить TurboPOS, необходимо выполнить следующие шаги:
Резюмируем коротко о главных преимуществах TurboPOS в МТБанке:
TurboPOS от МТБанка — один миг, и эквайринг в твоем смартфоне! Оформляйте заявки на продукт по ссылке и уточняйте подробности по короткому номеру 7203.
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Терминалов станет меньше, а безналичных платежей - больше! МТБанк совместно с Visa International объявили о запуске нового продукта TurboPOS, который позволяет продавцам...
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