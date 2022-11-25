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Лукашенко раскритиковал результаты сельхозработ в Гомельской области
25.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко
Практически все регионы в этом году сработали хорошо. Минская область собрала больше двух миллионов тонн зерна, Гродненская и Брестская – по 1,5. Гомельская же не достигла даже уровня прошлого года. Снизились и общие показатели сельхозпроизводства – за пять лет на 13%.
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