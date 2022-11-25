Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко раскритиковал результаты сельхозработ в Гомельской области. Президент Беларуси выехал на место, чтобы лично пообщаться с чиновниками, сообщает «МИР 24».

«Мы постоянно говорим о важности продовольственной безопасности и сельскохозяйственной отрасли. Может, кому-то это уже набило оскомину. Но в том, что мы были правы, сделав ставку на производство продовольствия, убедились и в Беларуси, и за ее пределами. В нынешнем году вся страна впряглась, как я говорю, закатав рукава, и дала достойный результат. Какой вклад Гомельщины в общий каравай? Увы, гордиться нечем. Миллионный рубеж преодолели только с учетом кукурузы. А что по мясу, молоку? Вся страна двигается вверх, а вы вниз. Из-за такого подхода гомельского агропрома упущенная выгода составила порядка 100 миллионов рублей. Деньги немалые», – отметил белорусский лидер.

Практически все регионы в этом году сработали хорошо. Минская область собрала больше двух миллионов тонн зерна, Гродненская и Брестская – по 1,5. Гомельская же не достигла даже уровня прошлого года. Снизились и общие показатели сельхозпроизводства – за пять лет на 13%.