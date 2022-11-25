Белорусская авиакомпания добавила в меню песто и ромашковый чай

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская авиакомпания обновила меню. В рационе пассажиров теперь спринг-роллы с семгой, еще больше овощей, новые виды сыра и песто. Как готовят авиановинки, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Каждый день на кухне национального аэропорта готовят тысячи порций. Продукты повара получают в необработанном виде, а еду для полета на кухне делают с нуля.

«Меню составляется, как правило, исходя из опыта предыдущих полетов. Определяются наиболее востребованные блюда – то, что больше понравилось пассажирам. Исходя из этого, формируются новые, полностью обновленные рационы», – рассказала начальник комплекса наземного обслуживания Белорусской национальной авиакомпании Галина Ковшова.

На регулярных рейсах для эконом-класса добавили горячий завтрак. В бизнесе меню тоже изменили. Теперь пассажирам доступны новые закуски: мясная или рыбная, овощная и сырная. Есть и горячие завтраки, обеды или ужины. Все зависит от продолжительности полета.

«У нас появилось пять видов дополнительно черного чая, травяные чаи, такие как иван-чай, ромашковый чай. И зеленый чай у нас остался», – поделилась бортпроводник Белорусской национальной авиакомпании Екатерина Свистунова.