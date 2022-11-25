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Белорусская авиакомпания добавила в меню песто и ромашковый чай

25.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская авиакомпания обновила меню. В рационе пассажиров теперь спринг-роллы с семгой, еще больше овощей, новые виды сыра и песто. Как готовят авиановинки, узнала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Каждый день на кухне национального аэропорта готовят тысячи порций. Продукты повара получают в необработанном виде, а еду для полета на кухне делают с нуля.

«Меню составляется, как правило, исходя из опыта предыдущих полетов. Определяются наиболее востребованные блюда – то, что больше понравилось пассажирам. Исходя из этого, формируются новые, полностью обновленные рационы», – рассказала начальник комплекса наземного обслуживания Белорусской национальной авиакомпании Галина Ковшова.

На регулярных рейсах для эконом-класса добавили горячий завтрак. В бизнесе меню тоже изменили. Теперь пассажирам доступны новые закуски: мясная или рыбная, овощная и сырная. Есть и горячие завтраки, обеды или ужины. Все зависит от продолжительности полета.

«У нас появилось пять видов дополнительно черного чая, травяные чаи, такие как иван-чай, ромашковый чай. И зеленый чай у нас остался», – поделилась бортпроводник Белорусской национальной авиакомпании Екатерина Свистунова.

Остались веганское, вегетарианское и спортивное меню. Традиции этих рационов решили сохранить.

Пониженное давление, сухой воздух и фоновый шум – все это влияет на обоняние и вкусовые рецепторы. Поэтому еда в самолете и кажется пресной. Чтобы пассажирам понравилось бортовое питание, его адаптируют к полетным условиям – выдают набор с солью, перцем и соусом.

Горячее питание доступно для пассажиров эконом-класса при полете в Стамбул, Шарджу и Сочи. Пассажирам бизнес-класса горячее питание подают на всех направлениях авиакомпании, кроме рейсов в Москву, Санкт-Петербург, Казань, Калининград.



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Каждый день на кухне национального аэропорта готовят тысячи порций.
 
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