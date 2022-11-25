Татары Беларуси отмечают 625-летие с момента поселения их предков на территории страны

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске на торжественный форум собрались белорусские татары. Они празднуют 625-летие с момента поселения их предков на территории страны. Поздравить их пришли представители разных диаспор и конфессий. Как татары Беларуси сохраняют свои традиции, язык и самобытность, узнала корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

В ярко-красном национальном костюме, татарской шапке-тюбетейке и украшениях. Татарка Мадина Лумпова живет в Беларуси, но корни не забывает. Чтобы сохранить родной язык, вместе с ансамблем поет народные песни.

«Мне не хватает общения на своем родном языке, а мы здесь в нашем ансамбле все поем на татарском, разговариваем на татарском, пытаюсь даже я сама лично учить детишек и не только детей, людей старшего возраста, татарскому языку», – отметила представительница татарской диаспоры Мадина Лумпова.

Сейчас в Беларуси живет около 10 тысяч татар. Некоторые из них – потомки тех, кто поселился на этих землях еще в Средневековье. Историки даже знают точную дату – 625 лет назад татар пригласил великий князь Витовт. Они вместе защищали территорию от крестоносцев, в мирное время работали кожевниками, пекарями, кузнецами. Национальные традиции удалось пронесли сквозь века.

«Белорусские татары из кулинарии сохранили какие-то традиции, например, есть пельмени-колдуны, есть «перекачник» пирог, есть «налесники», блинчики. Татары сохранили свои традиции, благодаря тому, что мы верим в единого Бога, соблюдаем свое писание – Коран, это основная причина, почему за столько веков мы полностью не растворились в белорусском сообществе», – сказал имам минской соборной мечети Бекир Мурзич.

Вместе с татарами на белорусскую землю пришел ислам. На торжественном вечере – представители разных диаспор. Всех объединяет общая вера.



«Работа диаспор начинается в мечети, где большинство мусульман собираются каждую пятницу на большой пятничной молитве. Там встречаются не только эти две диаспоры, их всего 30. На этом мероприятии мы представляем таджикскую диаспору», – рассказала представительница таджикской диаспоры Нигора Ризванова.

Беларусь – многонациональная и многоконфессиональная страна. На одной земле дружно уживаются представители более 20 диаспор и 25 религий.

Каждые два года в белорусском Гродно проходит Фестиваль национальных культур. В город приезжают представители нескольких десятков стран. Они презентуют свои блюда, народные песни, танцы и игры.