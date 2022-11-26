Источник материала: Mir24.TV Belarus

Умер глава МИД Беларуси Владимир Макей. Министр скоропостижно скончался на 65-м году жизни. Об этом сообщает информационное агентство БЕЛТА .

Владимир Макей родился 5 августа 1958 года в Гродненской области Белорусской ССР. Окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков. Был заместителем начальника службы государственного протокола МИД республики, представителем Беларуси при Совете Европы, советником посольства Беларуси во Франции.

С 20 августа 2012 года занимал пост министра иностранных дел республики. До этого (с 2008 по 2012-й) был главой администрации президента Беларуси. Полковник запаса. Был награжден белорусскими орденами Почета и Отечества III степени.