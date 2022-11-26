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«Хронические приписки и воровство»: Лукашенко устроил разнос гомельским аграриям
26.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко раскритиковал работу аграрного комплекса Гомельской области. Потребовал от управленцев трудиться много и напряженно, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.
Практически все направления провалены, а рост по урожаю это не достижение, а обычное увеличение посевных площадей. Такова статистика по Гомельской области. Президент предупреждает: дальше так нельзя! Настало время перезагрузки.
Под сельхозугодья в южном регионе используют треть земель. Это меньше, чем в других областях и почва здесь с низкой плодородностью. Но вся страна считается зоной рискованного земледелия. При этом технологии возделывания ушли далеко вперед, как и остальные регионы по показателям.
Зарабатывать сейчас самое время, уверен президент. Мировой продовольственный кризис шанс для аграриев. Но Гомельщина в рекордсменах по смертности скота: в полтора раза выше, чем в остальных регионах. При этом местные хозяйства статистику занижают.
«У нас всего хватает, дай Бог это все продать. Людей жалко! Мы никогда не бросали Гомельскую область – вот вам отдача. Как же так? Я не хочу, чтобы здесь была пустыня. Не хочу, чтобы оставшиеся люди уехали искать лучшую долю», – сказал Александр Лукашенко.
Требование президента: диктатура в дисциплине и соблюдении технологий. В остальном государство поможет – льготным жильем для специалистов и техникой. От чиновников ждет результатов.
Президенту представили стратегию развития агропромышленного комплекса. За три года
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Практически все направления провалены, а рост по урожаю это не достижение, а обычное увеличение посевных площадей.
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