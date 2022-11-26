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«Хронические приписки и воровство»: Лукашенко устроил разнос гомельским аграриям

26.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко раскритиковал работу аграрного комплекса Гомельской области. Потребовал от управленцев трудиться много и напряженно, передает корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко.

Практически все направления провалены, а рост по урожаю это не достижение, а обычное увеличение посевных площадей. Такова статистика по Гомельской области. Президент предупреждает: дальше так нельзя! Настало время перезагрузки.

«В нынешнем году вся страна впряглась, как я говорю, закатав рукава и дала достойный результат. Какой вклад Гомельщины в общий каравай? Увы, гордиться нечем. Миллионный рубеж преодолели только с учетом кукурузы. А что по мясу, молоку? Вся страна двигается вверх, а вы вниз! Из-за такого подхода Гомельского агропрома упущенная выгода составила порядка 100 миллионов рублей. Деньги немалые», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Под сельхозугодья в южном регионе используют треть земель. Это меньше, чем в других областях и почва здесь с низкой плодородностью. Но вся страна считается зоной рискованного земледелия. При этом технологии возделывания ушли далеко вперед, как и остальные регионы по показателям.

«Все отговорки знаю заранее. Хочу сказать: не только вы пеняете на эти обстоятельства, везде об этом говорят. Но не везде такой результат, вернее, его отсутствие, как в Гомельской области. Хочу вас предупредить: начинающийся 23 год – это для вас лакмусовая бумажка. Дальше так жить нельзя и мы не будем так жить! У меня есть вариант – что заработали, то и получили. Думайте, как вы будете жить и зарабатывать дальше, чтобы выглядеть достойно», – предупредил Александр Лукашенко.

Зарабатывать сейчас самое время, уверен президент. Мировой продовольственный кризис шанс для аграриев. Но Гомельщина в рекордсменах по смертности скота: в полтора раза выше, чем в остальных регионах. При этом местные хозяйства статистику занижают.

«На местах бардак! Хронические приписки и воровство! Зачем вы врете? Кому надо это вранье? Это же легко проверить. Время очень серьезное. Или мы остаемся государством, или нам нужно думать о других вариантах. Но это уже без меня! Момент истины сейчас», – подчеркнул Александр Лукашенко.

Ужас Чернобыля
Годы спустя (ФОТО)
Еще недавно эти земли считались непригодными и для сельского хозяйства, и для жизни. Они пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС. Отвоевать их у радиации было решением президента. Поэтому к региону относится трепетно – уверен, приводить его в чувства нужно не ради продбезопасности.

«У нас всего хватает, дай Бог это все продать. Людей жалко! Мы никогда не бросали Гомельскую область – вот вам отдача. Как же так? Я не хочу, чтобы здесь была пустыня. Не хочу, чтобы оставшиеся люди уехали искать лучшую долю», – сказал Александр Лукашенко.

Требование президента: диктатура в дисциплине и соблюдении технологий. В остальном государство поможет – льготным жильем для специалистов и техникой. От чиновников ждет результатов. Внимание к области на высшем уровне теперь будет еще пристальнее.

Президенту представили стратегию развития агропромышленного комплекса. За три года планируется увеличить объем продукции на 35%.



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Практически все направления провалены, а рост по урожаю это не достижение, а обычное увеличение посевных площадей.
 
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