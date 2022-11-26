С сугробами коммунальщики Минска борются в сотрудничестве с синоптиками

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске на уборку улиц отправились больше 400 дворников и 720 единиц техники. Убирают снег и днем, и ночью. О нелегкой работе коммунальщиков рассказывает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Рабочий день Натальи Поздняковой начинается в шесть утра, а то и раньше. Важно успеть убрать снег прежде, чем дети пойдут в школу, а родители на работу. Когда закончит в своем дворе, спешит помочь коллегам. И так уже 12 лет. И в выходные, и даже в Новый год.

«Где бесхозные дома, мы работаем бригадой. Кто у нас постарше, мы стараемся помогать. Кто первый сделал, тот идет в помощь. Работать не сложно, я вам честно скажу, даже радостно. Я себя на работе лучше чувствую, чем дома», –поделилась рабочий комплексной уборки Минска Наталья Позднякова.

Чистоту на проспектах и дорогах поддерживают бригады коммунальных служб. В резерве у них 720 единиц техники: снегоуборочные машины, самосвалы, пескоразбрасыватели и тракторы.

«Обрабатываем мы все улицы, но километраж зависит от количества осадков. Можем выехать, и будет 50 километров, а можем выехать и ездить целый день. А там уже километраж зависит от территории, которую нам задали убирать», – сказал водитель-бригадир колонны №1 Минска Денис Ким.

В зимний сезон коммунальные службы сотрудничают с синоптиками. Чтобы заранее узнать о перемене погоды. Так, уборочная техника выезжает на улицы города за несколько часов до осадков.

«На основании прогноза, а также мониторинга улично-дорожной сети и интернет-ресурсов принимается решение о количестве техники и людей, необходимых для привлечения к уборке снега», – пояснил главный инженер управления «Центр» Горремавтодора Мингорисполкома Артем Ганчар.

Столичные службы постепенно пополняют запасы и песчано-солевой смеси. Уже готово 60%, это 4 600 тонн. В этом году в состав добавят новый компонент. Он замедлит коррозию авто, но обуви такая смесь все еще будет вредить.

«Если вы будете днями ходить по песчано-соляной смеси, конечно, любой материал будет разъедаться. Однако лучшего материала пока, скажет так, для местных дорог не придумано», – отметил начальник отдела содержания дорожной сети и безопасности дорожного движения «Минскоблдорстрой» Валентин Вовченко.

Эти выходные в Беларуси обещают быть особенно снежными. Дорожные службы будут работать вдвое дольше. Владельцев авто просят не парковать машины во дворах. В противном случае их эвакуирует ГАИ.

На время снегопадов в Минске открыт снегоплавильный пункт. Это экологичнее, чем сбрасывать снег на полигоны. Примеси не загрязняют почву и поземные воды.