Символы независимости Беларуси: Президентский оркестр и Дворец республики отмечают юбилеи

Голос альта напоминает человеческий. По тембру менее яркий, чем скрипичный, но густой, матовый и бархатистый. Среди струнных смычковых инструментов сольные партии, в основном, исполняют скрипки. Но во многих произведениях композиторов XX века соло отдают альту.



«Одно из моих достижений – это Мишель Легран, концерт «Минск-Арена», 15 тысяч человек. На тебя смотрит Мишель Легран, а надо играть соло. Конечно, это ответственность. Но, слава богу, все прошло удачно. Приятно, когда приходит главный дирижер и жмет руку», – артист Президентского оркестра Михаил Гержидович.

От симфонии Моцарта до рок-хита Scorpions. Президентский оркестр – единственный в мире протокольный коллектив, который выступает вне официальных мероприятий. Белорусские музыканты выходили на сцену вместе с Демисом Руссосом, Сарой Коннор, Анастейшей, Анной Нетребко.



«Конечно, наш коллектив создает и свои программы. Работает с зарубежными звездами, российскими и, конечно же, с нашими артистами. Самое главное в Президентском оркестре – это идея. Мы поддерживаем суверенитет белорусского музыкального искусства», – сказал главный дирижер Президентского оркестра Республики Беларусь Виталий Кульбаков.

Чаще всего Президентский оркестр выступает во Дворце Республики. Ему исполнилось 25 лет, хотя его история началась еще в 70-х. Тогда в центре Минска стали проектировать меньшего брата московского Кремлевского дворца съездов, но с развалом СССР стройка остановилась.



«С принятием решения дворцу – быть. На протяжении 25 лет глава государства поддерживает Дворец Республики. Все самые судьбоносные решения принимаются именно во Дворце Республики. Это и Всебелорусское собрание, и Послание президента», – отметил директор Дворца Республики Максим Приходовский.

Серый гранит из Микашевичей, белый – из Сибири. Люстры в виде плетений, как будто из белорусской соломки. Чтобы оформить главное фойе, нужно 15 километров световых гирлянд. Сооружение 100 на 100 метров. Дворец Республики на восемь этажей уходит под землю. Там располагаются системы, которые создают на сцене, поднимают и опускают любые конструкции.

«Каждая картинка – это полностью переработанная технически собранная конструкция. Здесь задействована нижняя механизация большой сцены Дворца Республики. И в довесок тут идут сборные сценические элементы», – сообщил главный механик Дворца Республики Константин Чернянин.

Сегодня у Президентского оркестра на сцене Дворца Республики неклассическая рассадка, а полувертикальная. Все 59 музыкантов как на ладони в свете прожекторов. Юбиляры на высоте – одни на сцене, а другие за ней.

Коллектив Президентского оркестра и Дворца Республики поздравил Александр Лукашенко.