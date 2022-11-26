Горнолыжные курорты открылись в Беларуси

«С каждым годом все больше и больше появляется новичков, потому что вид спорта очень интересный, очень стильный, в нем есть своя философия, и девчонкам, и ребятам это очень нравится. Как подросткам, так и взрослым людям, которым уже за 40», – отметил тренер по сноуборду горнолыжного центра Николай Сичкар.

Среди отдыхающих пока в основном жители Беларуси. К середине зимы ждут и иностранных гостей. Белорусский курорт ценится среди россиян. В разгар сезона среди туристов их будет не меньше трети, но уже сейчас можно встретить несколько человек.

«Я хотела поучиться, и хотела, чтобы был и тренировочный центр какой-то, и можно было и пожить, и покушать, и погулять, и чтобы было красиво», – сказала туристка из Москвы Юлия Евмененко.

«Я вообще люблю Беларусь, и периодически приезжаю в Минск, и Силичи приятно удивили именно общей обстановкой, обслуживанием, горки, сервис, прокат в том числе. Есть с чем сравнивать», – поделился еще один турист из Москвы Ярослав Костенко.

К зимнему сезону начинают готовиться с лета. Трассы открыты и днем, и ночью, и даже в плюсовую погоду. Если снега мало, специальными пушками наметут искусственного . Желающих покорить белорусские горы много, особенно в праздники.

«В сезон с декабря по март у нас как правило 90-процентная загрузка, в рождественский период с 23 декабря по 8 января у нас стопроцентная загрузка. Максимально отель и гостевые коттеджи могут принять до 200 человек», – рассказала начальник отдела реализации, приема и размещения центра Кристина Филатова.

Цена не кусается – за две ночи пара отдаст в среднем около 400 белорусских или 10 тысяч российских рублей.