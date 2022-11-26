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Горнолыжные курорты открылись в Беларуси
26.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси открылись зимние курорты. На горнолыжный сезон уже приезжают любители снежных спусков. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева пообщалась с туристами и оценила трассы.
И принесет нужную пару, и поможет надеть – у прокатчика Дмитрия Яроша на отдых времени нет. Смены длинные, и людей с каждым днем все больше. Признается, что немного завидует туристам. Когда появится свободное время, обязательно встанет на лыжи, а пока слушает рассказы постояльцев.
«С каждым годом все больше и больше появляется новичков, потому что вид спорта очень интересный, очень стильный, в нем есть своя философия, и девчонкам, и ребятам это очень нравится. Как подросткам, так и взрослым людям, которым уже за 40», – отметил тренер по сноуборду горнолыжного центра Николай Сичкар.
Среди отдыхающих пока в основном жители Беларуси. К середине зимы ждут и иностранных гостей. Белорусский курорт ценится среди россиян. В разгар сезона среди туристов их будет не меньше трети, но уже сейчас можно встретить несколько человек.
«Я вообще люблю Беларусь, и периодически приезжаю в Минск, и Силичи приятно удивили именно общей обстановкой, обслуживанием, горки, сервис, прокат в том числе. Есть с чем сравнивать», – поделился еще один турист из Москвы Ярослав Костенко.
К зимнему сезону начинают готовиться с лета. Трассы открыты и днем, и ночью, и даже в плюсовую погоду. Если снега мало,
Цена не кусается – за две ночи пара отдаст в среднем около 400 белорусских или 10 тысяч российских рублей.
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К зимнему сезону начинают готовиться с лета – трассы открыты и днем, и ночью, и даже в плюсовую погоду.
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