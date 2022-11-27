Международный турнир по боксу завершился в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси завершился международный турнир по боксу. За четыре дня соревнований на ринге сошлись более ста спортсменов из Беларуси, России, Армении и Узбекистана. До финала дошли и 16 девушек. Кто из них забрал золотые медали знает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

На головах шлемы, на зубах капы, а в глазах азарт. На ринге девушки, которые не боятся драк и синяков. Для белоруски Яны Бурим неважно, кто стоит напротив. В весовой категории до 50 килограммов у нее первое место. Но победа далась не легко.

«Любой бой является тяжелым физически и морально, потому что я не знаю еще таких легких боев. Та работа, которую мы проделали, она была не маленькая, она прошла не даром и первое место по праву заслуженное. Я совершенствую свои навыки, которые когда-то были умениями, и все, я вообще не делю бокс на женский либо мужской», – отметила многократная чемпионка Беларуси по боксу, призер Европы Яна Бурим.

Жарко не только на ринге, но и на трибунах. Болельщики подсказывают, поддерживают и переживают – каждый за «своих». В финале турнира встретились женские сборные Беларуси и России. Анастасия Кириенко в белорусках видит серьезных соперников.

«Не на много уступают братья-белорусы по боксу России, очень хороший уровень показывают. Я встречалась с белорусками на первенстве мира и хочу сказать, что уровень стал выше, стало чуть сложнее, соперницы уже набираются опыта. Для женщин бокс это очень тяжелый вид спорта, особенно для тех, кто находится на высоком уровне», – отметила чемпионка России по боксу Анастасия Кириенко.

В финале турнира белорусские женщины-боксеры «взяли» четыре золотые медали. Но победила дружба – россиянки тоже завоевали четыре золота. На ринге встретились спортсменки в восьми весовых категориях.

Для спортсменов важно не растерять физическую подготовку и сноровку в преддверии чемпионата мира. Боксеры из Беларуси и России теперь часто встречаются на соревнованиях. Друг к другу ездят как в гости.