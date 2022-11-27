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Международный турнир по боксу завершился в Беларуси
27.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси завершился международный турнир по боксу. За четыре дня соревнований на ринге сошлись более ста спортсменов из Беларуси, России, Армении и Узбекистана. До финала дошли и 16 девушек. Кто из них забрал золотые медали знает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
На головах шлемы, на зубах капы, а в глазах азарт. На ринге девушки, которые не боятся драк и синяков. Для белоруски Яны Бурим неважно, кто стоит напротив. В весовой категории до 50 килограммов у нее первое место. Но победа далась не легко.
Жарко не только на ринге, но и на трибунах. Болельщики подсказывают, поддерживают и переживают – каждый за «своих». В финале турнира встретились женские сборные Беларуси и России. Анастасия Кириенко в белорусках видит серьезных соперников.
В финале турнира белорусские женщины-боксеры «взяли» четыре золотые медали. Но победила дружба – россиянки тоже завоевали четыре золота. На ринге встретились спортсменки в восьми весовых категориях.
Для спортсменов
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За четыре дня соревнований на ринге сошлись более ста спортсменов из Беларуси, России, Армении и Узбекистана.
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