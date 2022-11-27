ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Международный турнир по боксу завершился в Беларуси

27.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси завершился международный турнир по боксу. За четыре дня соревнований на ринге сошлись более ста спортсменов из Беларуси, России, Армении и Узбекистана. До финала дошли и 16 девушек. Кто из них забрал золотые медали знает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

На головах шлемы, на зубах капы, а в глазах азарт. На ринге девушки, которые не боятся драк и синяков. Для белоруски Яны Бурим неважно, кто стоит напротив. В весовой категории до 50 килограммов у нее первое место. Но победа далась не легко.

«Любой бой является тяжелым физически и морально, потому что я не знаю еще таких легких боев. Та работа, которую мы проделали, она была не маленькая, она прошла не даром и первое место по праву заслуженное. Я совершенствую свои навыки, которые когда-то были умениями, и все, я вообще не делю бокс на женский либо мужской», – отметила многократная чемпионка Беларуси по боксу, призер Европы Яна Бурим.

Жарко не только на ринге, но и на трибунах. Болельщики подсказывают, поддерживают и переживают – каждый за «своих». В финале турнира встретились женские сборные Беларуси и России. Анастасия Кириенко в белорусках видит серьезных соперников.

«Не на много уступают братья-белорусы по боксу России, очень хороший уровень показывают. Я встречалась с белорусками на первенстве мира и хочу сказать, что уровень стал выше, стало чуть сложнее, соперницы уже набираются опыта. Для женщин бокс это очень тяжелый вид спорта, особенно для тех, кто находится на высоком уровне», – отметила чемпионка России по боксу Анастасия Кириенко.

В финале турнира белорусские женщины-боксеры «взяли» четыре золотые медали. Но победила дружба – россиянки тоже завоевали четыре золота. На ринге встретились спортсменки в восьми весовых категориях.

Для спортсменов важно не растерять физическую подготовку и сноровку в преддверии чемпионата мира. Боксеры из Беларуси и России теперь часто встречаются на соревнованиях. Друг к другу ездят как в гости.

Соревнования провели в память о Герое Советского Союза Викторе Ливенцеве. Большую часть жизни он посвятил развитию белорусского спорта. При нем в стране появились самые крупные спортивные комплексы, в них и по сей день готовят олимпийцев.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За четыре дня соревнований на ринге сошлись более ста спортсменов из Беларуси, России, Армении и Узбекистана.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские пловцы привезли девять медалей с международнрго турнира «Игры дружбы»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2022
Mir24.TV Belarus
27.11.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика