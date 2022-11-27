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Сдержанный и тактичный: каким запомнится глава МИД Беларуси Владимир Макей

27.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Что стало причиной смерти, пока неизвестно. О человеке, который последние 10 лет возглавлял внешнеполитическое ведомство страны, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Сдержанный и тактичный – у Владимира Макея было выверено каждое слово, так принято у дипломатов. Даже на неформальных мероприятиях лишних эмоций себе не позволял, но был улыбчив и любил пошутить. Вот Владимир Макей без галстука, но в белорусской вышиванке, а главы дипмиссий и члены их семей – в своих национальных костюмах.

«У нас в стране более 140 национальностей проживает, порядка 26 конфессий. И главный принцип нашей государственной политики состоит в том, чтобы в обществе царили мир, спокойствие, толерантность и дружба. И мы хотим, чтобы это было перенесено и на наши отношения с зарубежными гостями», – говорил Макей.

Трагическая новость о кончине Владимира Макея потрясла всех. Накануне глава МИД встречался с апостольским нунцием, архиепископом Анте Йозичем. Беларусь и Ватикан отмечают 30-летие установление дипотношений. Да и вся неделя у Макея была насыщенной. В среду 23 ноября он был в Ереване, и ничего не предвещало беды.

Близкие говорили: Владимир Макей был педантичен на работе и в быту. В семье выступал за равноправие и требовательным оставался прежде всего к себе. Утренними пробежками и зарядкой поддерживал форму. Был ценителем хороших красных вин и коллекционировал национальные головные уборы, а еще любил белорусскую поэзию.

Надежным тылом Владимира Макея были трое детей и супруга Вера, известная актриса, певица, телеведущая. Веселая и темпераментная, казалось, она уравновешивает своего мужа. Среди жен дипломатов всегда была душой компании, будь это официальная встреча или праздник для детей.

«На первое июня, если мы пригласим деток из детских домов, из детских хосписов, то обязательно послы захотят в этом поучаствовать. И уже потом, когда мы стали разрабатывать концепцию мероприятия, сам МИД предложил эту ярмарку», – делилась о мероприятии Вера Полякова-Макей.

На понедельник был запланирован двухдневный визит в Беларусь главы МИД России Сергея Лаврова. Последний раз со своим коллегой Макей встречался 30 июня. Вместе говорили о противостоянии экономическому давлению Запада, вместе договорились отстаивать принципы справедливого мироустройства.

«Диалог и нахождение за столом переговоров, попытка найти дипломатические пути решения тех или иных проблемных споров, будь это даже горячие военные споры, – только такой путь может обеспечить стабильность в отношениях и привести к обеспечению спокойствия, мира и стабильности в регионе и мире в целом», – отмечал Макей.

Владимир Макей родился в Гродненской области. Работал в структуре белорусского МИДа. После был помощником Александра Лукашенко и главой администрации президента. Пост министра иностранных дел занимал последние 10 лет. Дольше всех своих предшественников. Ему было 64 года.

Соболезнования родным и близким Владимира Макея выразил президент Александр Лукашенко. Официальный представитель МИД России Мария Захарова написала в своем Telegram-канале: «Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея». Соболезнования также поступают от министерств и ведомств, организаций и граждан как в Беларуси, так и за рубежом.



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Пост министра иностранных дел политик занимал последние 10 лет. Соболезнования родным и близким Владимира Макея выразил президент страны Александр Лукашенко.
 
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