Сдержанный и тактичный: каким запомнится глава МИД Беларуси Владимир Макей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей . Что стало причиной смерти, пока неизвестно. О человеке, который последние 10 лет возглавлял внешнеполитическое ведомство страны, рассказывает корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Сдержанный и тактичный – у Владимира Макея было выверено каждое слово, так принято у дипломатов. Даже на неформальных мероприятиях лишних эмоций себе не позволял, но был улыбчив и любил пошутить. Вот Владимир Макей без галстука, но в белорусской вышиванке, а главы дипмиссий и члены их семей – в своих национальных костюмах.

«У нас в стране более 140 национальностей проживает, порядка 26 конфессий. И главный принцип нашей государственной политики состоит в том, чтобы в обществе царили мир, спокойствие, толерантность и дружба. И мы хотим, чтобы это было перенесено и на наши отношения с зарубежными гостями», – говорил Макей.

Трагическая новость о кончине Владимира Макея потрясла всех. Накануне глава МИД встречался с апостольским нунцием, архиепископом Анте Йозичем. Беларусь и Ватикан отмечают 30-летие установление дипотношений. Да и вся неделя у Макея была насыщенной. В среду 23 ноября он был в Ереване, и ничего не предвещало беды.