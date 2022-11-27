ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Белорусские пловцы привезли девять медалей с международнрго турнира «Игры дружбы»

27.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С цветами и почестями встречали сегодня в аэропорту белорусских пловцов. Они вернулись со второго этапа международных соревнований «Игры дружбы». Турнир прошел в Казани. На нем выступили спортсмены из 22 стран мира, передает «МИР 24».

Несмотря на холодную погоду, в Беларуси пловцов встретили тепло. У родственников и коллег по этому по виду спорта есть поводы для радости – национальная команда привезла с собой девять медалей. Четыре из них – золото. А пловец Илья Шиманович показал лучший результат сезона в мире. Дистанцию в 50 метров он проплыл брассом за 25,55 секунды.

«Учли ту паузу, которая сложилась между соревнованиями, их отсутствие в начале года. Спланировали подготовку уже с сентября месяца так, что соревнований нам достаточно», – сказал главный тренер национальной команды Беларуси по плаванию Андрей Липницкий.

Международный турнир «Игры дружбы» считается аналогом чемпионата мира или Европы. В соревнованиях поучаствовали более тысячи спортсменов.



ДРУГИЕ НОВОСТИ СПОРТА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Игры дружбы» считаются аналогом чемпионата мира или Европы. В соревнованиях поучаствовали более тысячи спортсменов.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко выразил соболезнования в связи с кончиной главы МИД Беларуси Владимира Макея
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

26.11.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика