Белорусские пловцы привезли девять медалей с международнрго турнира «Игры дружбы»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

С цветами и почестями встречали сегодня в аэропорту белорусских пловцов. Они вернулись со второго этапа международных соревнований «Игры дружбы». Турнир прошел в Казани. На нем выступили спортсмены из 22 стран мира, передает «МИР 24».

Несмотря на холодную погоду, в Беларуси пловцов встретили тепло. У родственников и коллег по этому по виду спорта есть поводы для радости – национальная команда привезла с собой девять медалей. Четыре из них – золото. А пловец Илья Шиманович показал лучший результат сезона в мире. Дистанцию в 50 метров он проплыл брассом за 25,55 секунды.

«Учли ту паузу, которая сложилась между соревнованиями, их отсутствие в начале года. Спланировали подготовку уже с сентября месяца так, что соревнований нам достаточно», – сказал главный тренер национальной команды Беларуси по плаванию Андрей Липницкий.

Международный турнир «Игры дружбы» считается аналогом чемпионата мира или Европы. В соревнованиях поучаствовали более тысячи спортсменов.