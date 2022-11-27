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Белорусские пловцы привезли девять медалей с международнрго турнира «Игры дружбы»
27.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
С цветами и почестями встречали сегодня в аэропорту белорусских пловцов. Они вернулись со второго этапа международных соревнований «Игры дружбы». Турнир прошел в Казани. На нем выступили спортсмены из 22 стран мира, передает «МИР 24».
Несмотря на холодную погоду, в Беларуси пловцов встретили тепло. У родственников и коллег по этому по виду спорта есть поводы для радости – национальная команда привезла с собой девять медалей. Четыре из них – золото. А пловец Илья Шиманович показал лучший результат сезона в мире. Дистанцию в 50 метров он проплыл брассом за 25,55 секунды.
Международный турнир «Игры дружбы» считается аналогом чемпионата мира или Европы. В соревнованиях поучаствовали более тысячи спортсменов.
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«Игры дружбы» считаются аналогом чемпионата мира или Европы. В соревнованиях поучаствовали более тысячи спортсменов.
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