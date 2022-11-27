В посольстве России в Беларуси смерть Владимира Макея назвали невосполнимой утратой

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Что стало причиной смерти, пока не известно. Корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич продолжит.

Сдержанный и тактичный. У Владимира Макея было выверено каждое слово, так принято у дипломатов. Даже на неформальных мероприятиях лишних эмоций себе не позволял. Вот Владимир Макей без галстука. Это 2019-й. Накануне Дня Независимости страны. Главы дипмиссий и члены их семей – в своих национальных костюмах. Макей – за понимание и сохранение самобытности.

«У нас в стране более 140 национальностей, порядка 26 конфессий. И главный принцип нашей государственной политики состоит в том, чтобы в обществе царили мир, спокойствие, толерантность и дружба. И мы хотим, чтобы это было перенесено и на наши отношения с зарубежными гостями», – говорил министр иностранных дел Республики Беларусь Владимир Макей.

Трагическая новость о кончине Владимира Макея шокировала общественность. Еще вчера глава МИД встречался с апостольским нунцием. Беларусь и Ватикан отмечают 30-летие установления дипотношений. Да и вся неделя у Макея была продуктивной. В среду, 23 ноября, Макей был в Ереване и ничего не предвещало беды.

На 27 ноября был запланирован двухдневный визит в Беларусь главы МИД России Сергея Лаврова. Последний раз со своим коллегой Макей встречался 30 июня. Вместе говорили о противостоянии экономическому давлению Запада. Вместе договорились отстаивать принципы справедливого мироустройства.

«Диалог и нахождение за столом переговоров, попытка найти дипломатические пути решения тех или иных проблемных споров, будь это даже горячие военные споры, только такой путь может обеспечить стабильность в отношениях и привести к обеспечению спокойствия, мира, и стабильности в регионе в целом», – отмечал Макей.

Владимир Макей родился в Гродненской области. Работал в структуре белорусского МИДа. Пост министра иностранных дел занимал последние 10 лет. До этого был помощником Александра Лукашенко и главой администрации Президента.