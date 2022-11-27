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В посольстве России в Беларуси смерть Владимира Макея назвали невосполнимой утратой
27.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Скончался министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей. Что стало причиной смерти, пока не известно. Корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич продолжит.
Сдержанный и тактичный. У Владимира Макея было выверено каждое слово, так принято у дипломатов. Даже на неформальных мероприятиях лишних эмоций себе не позволял. Вот Владимир Макей без галстука. Это 2019-й. Накануне Дня Независимости страны. Главы дипмиссий и члены их семей – в своих национальных костюмах. Макей – за понимание и сохранение самобытности.
Трагическая новость о кончине Владимира Макея шокировала общественность. Еще вчера глава МИД встречался с апостольским нунцием. Беларусь и Ватикан отмечают 30-летие установления дипотношений. Да и вся неделя у Макея была продуктивной. В среду, 23 ноября, Макей был в Ереване и ничего не предвещало беды.
На 27 ноября был запланирован двухдневный визит в Беларусь главы МИД России Сергея Лаврова. Последний раз
Владимир Макей родился в Гродненской области. Работал в структуре белорусского МИДа. Пост министра иностранных дел занимал последние 10 лет. До этого был помощником Александра Лукашенко и главой администрации Президента.
Соболезнования родным и близким
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Дипломат внес большой вклад в укрепление отношений Москвы и Минска.
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