Токены, метавселенные и NFT. СМО Whitebird о возможностях криптовалюты для белорусского бизнеса

Источник материала: ProBusiness



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Блокчейн создает виртуальный мир со своими решениями и правилами, предоставляя бизнесу массу возможностей. Но многие компании даже не пробуют сделать шаг в этом направлении. А некоторые просто не знают, как правильно это сделать. Во время очередной встречи Клуба Про бизнес СМО криптообменника Whitebird Алексей Короленко рассказал, как использовать криптовалюту на пользу бизнесу и какую конкретно выгоду она может дать.

В Клубе Про бизнес постоянно проходят тематические встречи, где спикеры расскрывают и объясняют актуальную и важную для предпринимателей информацию. Расписание встреч можно найти на сайте Клуба . Генеральный партнер Клуба в 2022 году — МТБанк .

Самое простое использование криптовалюты для бизнеса

— В соответствии с Декретом № 8 «О развитии цифровой экономики», любое предприятие имеет право хранить криптовалюту в своих виртуальных кошельках и совершать с ней различные операции ― отчуждение, приобретение, продажу и не только.

В мире существуют различные виды токенов (utility, security, NFT), но в белорусском законодательстве такого разделения нет и их использование регулируется только Декретом № 8. В этом есть плюсы ― во многих странах токены подпадают под регулирование ценных бумаг, а значит, могут возникнуть сложности с их выпуском.

В нашей стране эта процедура упрощена. Токены в Беларуси не признаются предметом налогообложения. Но только если операции проводятся через резидентов ПВТ, которые имеют право осуществлять данный вид деятельности.

Тема криптовалют до сих пор остается немного пугающей для бизнеса. Кажется, что это незаконная ниша, которая принесет проблемы. Но токены можно выпускать абсолютно легально. Токены — это технологический аналог акций, краудфандинга и многих других известных бизнесу инструментов. Даже факт связи с криптовалютами и токенами дает бизнесу хорошие охваты в СМИ. Пока на белорусском рынке несложно выделиться и в каждой нише можно быть первым.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Способы использования токенов в бизнесе

Есть несколько способов использования токенов с пользой для бизнеса. Расскажу подробнее обо всех вараинтах.

Привлечение заемных инвестиций

В Беларуси пока чаще всего используется один из самых простых способов ― выпуск токена как аналога облигации. Он не создает реальной ценности, а повторяет смысл и логику работы облигации. Зато требования к токенам ниже, поэтому освоить этот инструмент просто.

Привлечение equity-финансирования

В токены можно заложить возможность получения доли в компании, что значительно упрощает процесс образования публичной компании. Обычно, если вы хотите сделать компанию публичной, вы выходите на фондовую биржу. Стоимость и сроки привлечения денежных средств могут быть достаточно большими. Но немногие рассматривают возможность сделать это через выпуск токенов.

Если хотите привлечь большое количество инвесторов, на фондовой бирже это будет стоить от 5 до 150 млн долларов. Осуществить эту же задумку через токены обойдется примерно в $ 20 тысяч.

Например, вы можете выпустить 10 000 токенов, которые будут представлять 49% капитала вашей компании и разместить их, скажем, по 100 $ за штуку. Потенциально вашими инвесторами могут стать до 10 000 человек и компаний, а стоимость токена (и вашего бизнеса) будет оцениваться рынком. Инвесторы смогут покупать и продавать токены вашей компании на бирже, создавая вторичный рынок.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Нельзя сказать, что у белорусов не было подобных попыток. Первичным размещением токенов на бирже FREE2EX занималось, например, ООО «РЕИТ Индастриал». Деньги от продажи токенов планировалось направить на долевое строительство складских помещений в Минском районе.

Через выпуск REIT-токена его эмитент хотел дать инвесторам возможность стать, по сути, совладельцами недвижимости и получать прибыль на вложенные средства как в зависимости от прибыли от аренды, так и от возможной продажи самих квадратных метров по цене, превышающей стоимость строительства. Правда, проект не получил достаточной популярности.

Венчурные фонды

Венчурным фондам стоит обратить внимание на структуризацию через токены. Профессионалам индустрии известно, что в данной сфере большой объем усилий, времени и денег съедает юридическое структурирование сделок и взаимоотношений между участниками фонда. А что, если все правила игры будут записаны в смарт-контракте?

Программы лояльности и PR

Совсем недавно мир охватила волна NFT-мании. Никто не понимает до конца, что такое NFT, но все их хотят заполучить. Но одно дело, когда нужно заплатить за непонятную картинку несколько тысяч (или сотен) долларов, а другое — довериться известному бренду. Самые проницательные бизнесы этим и воспользовались. И заработали. И получили огромное количество бесплатных публикаций в СМИ ― просто потому что не постеснялись

Пример. Компания NIKE выпустила фирменную NFT-коллекцию кроссовок. В проекте приняли участие известные художники, которые нарисовали коллекцию. Несмотря на то, что обувь исключительно виртуальная, на ее продаже NIKE заработал около $ 185 млн. Среди фэшн-брендов это наилучший результат.





Пример. Компания VISA купила NFT CryptoPunk за $ 150 000, чем вызвала огромный ажиотаж. Охват новости получился немаленьким ― 17 000 органических публикаций. К слову, компания давно следит за криптотрендами и уже запускает проекты с использованием этого актива.

И, конечно же, зарубежные компании уже понимают важность присутствия в цифровом мире. Первым стал банк JPMorgan, открывший собственную лаунж-зону в метавселенной Decentraland.







А вот и пример поближе к нам. Банк «Тинькофф» решил отметить день рождения своей социальной сети для инвесторов «Пульс» 3 сентября в метавселенной с концертом Михаила Шуфутинского.





Токенизация товаров

Токенизировать можно сам товар, который вы производите. Допустим, вы изобрели инновационную подушку, которая читает сны. Продукт уникален, но денег на массовое производство у вас нет. Что же можно сделать? Хороший выход — выпустить токены, которые в дальнейшем могут быть обменены на эту подушку. Таким образом бизнес получает инвестиции, которые сразу же можно вложить в производство.

Монетизация комьюнити

Популярные персоны с помощью токенов могут монетизировать свою аудиторию. Например, бизнесмен из США Гари Вайнерчук (в прошлом, кстати, Геннадий) выпустил NFT-коллекцию, дающую право на участие в закрытом клубе, где он выступает в качестве ментора.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Как выпустить собственный токен

Если вы решили добавить возможности блокчейна в свой бизнес, вот краткая инструкция, как выпустить собственные токены:

1. Бизнес-модель и стратегия. Определитесь с целью выпуска токенов и подробно опишите стратегию. Выберите объем эмиссии и виды токенов.

2. Наличие документов. Законодательство требует подготовить ряд документов. Главный из них — Whitepaper. Также нужно подготовить довольно большое количество внутренних нормативных документов.

3. Подготовка смарт-контракта. Не обязательно делать самим — можно заказать у разработчиков.

4. Аудит со стороны криптобиржи, на которой будете выпускать токены.

5. Выпуск токенов. Обязательно через компанию-резидента ПВТ. После аудита со стороны площадки будет принято решение о выпуске токенов.

6. PR и маркетинг. Без этого никто не узнает о ваших токенах.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

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