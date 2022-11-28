Невосполнимая утрата. Беларусь прощается с Владимиром Макеем

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь прощается с Владимиром Макеем . Министр иностранных дел страны умер скоропостижно в субботу на 65-м году жизни, рассказывает корресплондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Сдержанный и тактичный – у Владимира Макея было выверено каждое слово, так принято у дипломатов. А вот в неформальной обстановке министр был улыбчив, умел пошутить. Раз в год переодевал глав дипмиссий и их семьи. Сначала в белорусские «вышиванки», затем в свои национальные костюмы.

«У нас в стране более 140 национальностей проживает, порядка 26 конфессий. И главный принцип нашей государственной политики состоит в том, чтобы в обществе царили мир, спокойствие, толерантность и дружба. И мы хотим, чтобы это было перенесено и на наши отношения с зарубежными гостями», – говорил Макей.

Он был педантом и на работе, и в быту. Утренними пробежками и зарядкой Владимир Макей поддерживал форму. Был ценителем красных вин и коллекционировал национальные головные уборы, любил белорусскую поэзию.

Владимир Макей родился в небольшой деревне Гродненской области. Окончил школу с золотой медалью. В совершенстве знал немецкий и английский. Потом был Белорусский иняз и армия. Дослужился до полковника. В 92-м ушел в запас. После дипакадемии и началась карьера в МИДе. На ответственного и толкового дипломата обратил внимание Александр Лукашенко. И с 2000 года Владимир Макей – его помощник, после – глава администрации президента.

«Сегодня нужны дипломаты-практики, специалисты своего дела, патриоты, которые не побоятся заявить претензии и отстоять честь своей страны. Вы сегодня бойцы, но без оружия», – говорил Лукашенко.

Последние 10 лет Владимир Макей возглавлял внешнеполитическое ведомство страны, призывал к миру, предостерегал от ядерной катастрофы с трибуны ООН и всегда оставался надежным человеком в команде Лукашенко. Придерживался Союзнического курса.