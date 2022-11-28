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Невосполнимая утрата. Беларусь прощается с Владимиром Макеем

28.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь прощается с Владимиром Макеем. Министр иностранных дел страны умер скоропостижно в субботу на 65-м году жизни, рассказывает корресплондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Сдержанный и тактичный – у Владимира Макея было выверено каждое слово, так принято у дипломатов. А вот в неформальной обстановке министр был улыбчив, умел пошутить. Раз в год переодевал глав дипмиссий и их семьи. Сначала в белорусские «вышиванки», затем в свои национальные костюмы.

«У нас в стране более 140 национальностей проживает, порядка 26 конфессий. И главный принцип нашей государственной политики состоит в том, чтобы в обществе царили мир, спокойствие, толерантность и дружба. И мы хотим, чтобы это было перенесено и на наши отношения с зарубежными гостями», – говорил Макей.

Он был педантом и на работе, и в быту. Утренними пробежками и зарядкой Владимир Макей поддерживал форму. Был ценителем красных вин и коллекционировал национальные головные уборы, любил белорусскую поэзию.

Владимир Макей родился в небольшой деревне Гродненской области. Окончил школу с золотой медалью. В совершенстве знал немецкий и английский. Потом был Белорусский иняз и армия. Дослужился до полковника. В 92-м ушел в запас. После дипакадемии и началась карьера в МИДе. На ответственного и толкового дипломата обратил внимание Александр Лукашенко. И с 2000 года Владимир Макей – его помощник, после – глава администрации президента.

«Сегодня нужны дипломаты-практики, специалисты своего дела, патриоты, которые не побоятся заявить претензии и отстоять честь своей страны. Вы сегодня бойцы, но без оружия», – говорил Лукашенко.

Последние 10 лет Владимир Макей возглавлял внешнеполитическое ведомство страны, призывал к миру, предостерегал от ядерной катастрофы с трибуны ООН и всегда оставался надежным человеком в команде Лукашенко. Придерживался Союзнического курса.

«Уже без всякого стеснения, открыто провозглашается цель добиться смены власти в той или иной стране через голодные бунты, которые возникнут в результате санкций. Расчет в целом оказался провальным. Немаловажно, что санкции дали нам мощный импульс к развитию скрытых внутренних резервов, еще большей региональной интеграции», – говорил министр иностранных дел Беларуси.

Ему было 64 года. Причину смерти официально пока не назвали. Формулировка – скоропостижно – наталкивает на мысль о сердечных проблемах. Одним из первых соболезнования выразил президент страны Александр Лукашенко. Затем полетели телеграммы со всего мира

«Потрясены сообщениями о смерти главы МИД Республики Беларусь Владимира Макея», – написала в своем Telegram-канале официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«В дипломатическом сообществе он был известен как патриот своей родины и дипломат высокого уровня, верно служивший делу международного мира и безопасности», – отметил министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди.

«Он был хорошим человеком и хорошим другом. Выражаю искренние соболезнования семье его покойного и народу Беларуси. Пусть его душа покоится с миром», – написал министр иностранных дет Турции Мевлют Чавушоглу.

«Глубоко потрясены внезапной кончиной министра иностранных дел Беларуси Владимира Макея. Мы с нетерпением ждали его присутствия на встрече Совета министров ОБСЕ на следующей неделе в Польше. Наши искренние соболезнования его семье», – написали глава МИД Польши Збигнев Рау и генсек ОБСЕ Хельга Шмид.



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Министр иностранных дел страны умер скоропостижно в субботу, 26 ноября, на 65-м году жизни.
 
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