Погода в СНГ: сильные морозы в Казахстане, туман и мокрый снег в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Морозы до 15 градусов ожидаются в Москве уже в середине недели. Мощный антициклон принесет в регион холодные воздушные массы. Сейчас же в столице России около минус четырех, небольшой снег и гололедица. О погоде в странах Содружества расскажут наши корреспонденты.

Казахстан

В Казахстан ворвался холодный арктический воздух. На востоке температура упала до минус 42. По стране бушует непогода, синоптики обещают гололедицу и туман. Заметает Северный Казахстан, Абайскую, Карагандинскую, Павлодарскую и Жетысускую области. В этих регионах закрыты трассы из-за плохой видимости и сильных морозов – – ниже минус 30. Низких температур не выдерживают машины, топливо в баках замерзает. В Акмолинской области за прошедшую ночь спасли больше 80 человек, которые застряли в пути. Среди них граждане России, Узбекистана и Таджикистана. Всех разместили в теплых помещениях и напоили горячим чаем. Пострадавших нет. Полицейские просят не рисковать своим здоровьем и отказаться от дальних поездок.

Беларусь

В Беларуси потеплело сегодня до плюс двух градусов. А вот ночью столбики термометров опустились до минусовых отметок. С самого утра на дорогах гололедица. Синоптики прогнозируют туман и мокрый снег. На юго-востоке будет дождливо. Снегопады в некоторых районах повредили линии электропередачи. Мокрый снег налип на провода и ветки деревьев. Специалисты восстанавливают электроснабжение. Свет жителям таких участков дают с помощью резервных генераторов. МЧС просит белорусов не подходить к оборвавшимся проводам более чем на восемь метров.

Кыргызстан

В Кыргызстане осень комфортная. В Бишкеке сегодня плюс пять и без дождя. Осадков синоптики не прогнозируют. Почти такая же погода стоит и в Чуйской области. Здесь фермеры не упускают ни одного хорошего дня. Активно ведут работы по установке водоемов для рыб. Главное – успеть запустить молодь до морозов. В Кыргызстане в последнее время увеличилось количество рыбных хозяйств. В основном выращивают форель.

Армения



В Ереване средняя температура, которая была в ноябре, плюс 11. Не исключение и этот понедельник – днем воздух прогреется до этого же значения, осадков не ожидается. Солнечно и относительно тепло в Сюникской, Вайоцдзорской и Араратской областях. А вот в горных регионах Арагацотнской области ночью ожидается мороз до – минус семи. Из-за перепадов температур на дорогах возможно образование наледи. Уже сейчас к крепости Амберд не добраться, а проезд к озеру Кари закрыт․ МЧС Армении просит водителей отказаться от поездок по этому региону.