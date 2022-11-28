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Погода в СНГ: сильные морозы в Казахстане, туман и мокрый снег в Беларуси
28.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Морозы до 15 градусов ожидаются в Москве уже в середине недели. Мощный антициклон принесет в регион холодные воздушные массы. Сейчас же в столице России около минус четырех, небольшой снег и гололедица. О погоде в странах Содружества расскажут наши корреспонденты.
Казахстан
В Казахстан ворвался
Беларусь
В Беларуси потеплело сегодня до плюс двух градусов. А вот ночью столбики термометров опустились до минусовых отметок. С самого утра на дорогах гололедица. Синоптики прогнозируют туман и мокрый снег. На юго-востоке будет дождливо. Снегопады в некоторых районах повредили линии электропередачи. Мокрый снег налип на провода и ветки деревьев. Специалисты восстанавливают электроснабжение. Свет жителям таких участков дают с помощью резервных генераторов. МЧС просит белорусов не подходить к оборвавшимся проводам более чем на восемь метров.
Кыргызстан
В Кыргызстане осень комфортная. В Бишкеке сегодня плюс пять и без дождя. Осадков синоптики не прогнозируют. Почти такая же погода стоит и в Чуйской области. Здесь фермеры не упускают ни одного хорошего дня. Активно ведут работы по установке водоемов для рыб. Главное – успеть запустить молодь до морозов. В Кыргызстане в последнее время увеличилось количество рыбных хозяйств. В основном выращивают форель.
Армения
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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
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