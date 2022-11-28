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Лукашенко обсудил с губернатором Приморья Кожемяко двустороннее сотрудничество
28.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Товарооборот между Беларусью и Приморским краем в этом году 4,5 миллиарда рублей, а будет увеличен до шести миллиардов. Александр Лукашенко обсудил расширение сотрудничества с губернатором российского региона Олегом Кожемяко, передает «МИР 24».
Вектор интересов Беларуси направлен на Восток. Значительная часть местной продукции поставляется в третьи страны через порты Приморья. Успешно решаются и вопросы импортозамещения. Беларусь нарастила в Приморье поставки техники. А экспорт продуктов вырос в восемь раз.
Для губернатора Приморского края это уже третий визит в Беларусь. За несколько дней Олег Кожемяко посетит местные предприятия и объекты инфраструктуры.
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Для губернатора Приморского края это уже третий визит в Беларусь. За несколько дней Олег Кожемяко посетит местные предприятия и объекты инфраструктуры.
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