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Лукашенко обсудил с губернатором Приморья Кожемяко двустороннее сотрудничество

28.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Товарооборот между Беларусью и Приморским краем в этом году 4,5 миллиарда рублей, а будет увеличен до шести миллиардов. Александр Лукашенко обсудил расширение сотрудничества с губернатором российского региона Олегом Кожемяко, передает «МИР 24».

«Мы находим точки соприкосновения. Видим, что все проблемы, которые складываются сегодня в экономике России и Беларуси, преодолимы. И мы стараемся их преодолевать. Есть определенные торможения. К сожалению, бюрократические. Касается не Приморского края, а в целом нашего сотрудничества с Россией. В общем, если вопросы мелкие какие-то снять с поверхности, то мы значительно можем продвинуться в плане импортозамещения. Это самое главное для нас сейчас. Но уже время, вот этот год показал, что мы справимся», –отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Вектор интересов Беларуси направлен на Восток. Значительная часть местной продукции поставляется в третьи страны через порты Приморья. Успешно решаются и вопросы импортозамещения. Беларусь нарастила в Приморье поставки техники. А экспорт продуктов вырос в восемь раз.

Для губернатора Приморского края это уже третий визит в Беларусь. За несколько дней Олег Кожемяко посетит местные предприятия и объекты инфраструктуры.



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Для губернатора Приморского края это уже третий визит в Беларусь. За несколько дней Олег Кожемяко посетит местные предприятия и объекты инфраструктуры.
 
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