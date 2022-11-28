Волковыск – город вкусной промышленности и кинематографичных пейзажей

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Волковыск входит в пятерку самых старых городов Беларуси, ему больше 1000 лет. Здесь находится древняя Шведская гора, ее высота превышает 32 метра. Раньше по этой территории проходил знаменитый путь «из варяг в греки». Город также славится крупнейшим в СНГ предприятием по производству сухого молока и смесей для малышей. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович в этом выпуске программы «Евразия. Регионы» расскажет: