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Волковыск – город вкусной промышленности и кинематографичных пейзажей
28.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Волковыск входит в пятерку самых старых городов Беларуси, ему больше 1000 лет. Здесь находится древняя Шведская гора, ее высота превышает 32 метра. Раньше по этой территории проходил знаменитый путь «из варяг в греки». Город также славится крупнейшим в СНГ предприятием по производству сухого молока и смесей для малышей. Корреспондент «МИР 24» Инна Согалович в этом выпуске программы
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Тысячи детей выросли на кашах и молочных смесях местного производства. Как готовят творожки и колбасу – смотрите в программе «Евразия. Регионы».
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