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МТС поделился опытом ведения ответственного бизнеса на примере успешных кейсов

28.11.2022 16:33 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

МТС поделился собственным опытом и практиками корпоративной социальной ответственности на Форуме ответственного бизнеса. Организатором мероприятия выступил Глобальный Договор ООН, который объединяет около 30 белорусских компаний.

МТС поделился опытом ведения ответственного бизнеса на примере успешных кейсов

Во время Форума Глобальный Договор ООН в Беларуси отметил ответственную позицию компании МТС, а также ее вклад в достижение Целей устойчивого развития, корпоративной устойчивости и социальной ответственности.

Руководитель PR-группы Мария Позняк рассказала, что МТС является членом Сети Глобального Договора ООН в Беларуси с 2007 года. На протяжении 15 лет компания интегрирует идеи и ценности этой инициативы в свои бизнес-задачи и корпоративную культуру. Особое внимание МТС уделяет заботе о потребителе, сотрудниках, а также занимает активную позицию в поддержке гуманитарных, культурных, спортивных и других общественно значимых проектов.

МТС поделился опытом ведения ответственного бизнеса на примере успешных кейсов

«Для МТС социальные проекты — это долгосрочные инвестиции, которые работают на имидж компании, создают основу для устойчивого развития бизнеса и дают возможность делать более комфортной социальную среду», — отметила Мария Позняк, руководитель PR-группы компании МТС.

МТС поделился опытом ведения ответственного бизнеса на примере успешных кейсов

МТС поделился опытом ведения ответственного бизнеса на примере успешных кейсов

Так, одним из успешных кейсов, где внимание уделяется безопасному использованию современных технологий, является проект #ИнтернетБезБуллинга. Совместная кампания МТС и Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси направлена на профилактику травли детей и подростков в интернете.

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МТС поделился собственным опытом и практиками корпоративной социальной ответственности на Форуме ответственного бизнеса. Организатором мероприятия выступил...
 
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