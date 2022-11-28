МТС поделился опытом ведения ответственного бизнеса на примере успешных кейсов

Источник материала: ProBusiness

МТС поделился собственным опытом и практиками корпоративной социальной ответственности на Форуме ответственного бизнеса. Организатором мероприятия выступил Глобальный Договор ООН, который объединяет около 30 белорусских компаний.





Во время Форума Глобальный Договор ООН в Беларуси отметил ответственную позицию компании МТС, а также ее вклад в достижение Целей устойчивого развития, корпоративной устойчивости и социальной ответственности.

Руководитель PR-группы Мария Позняк рассказала, что МТС является членом Сети Глобального Договора ООН в Беларуси с 2007 года. На протяжении 15 лет компания интегрирует идеи и ценности этой инициативы в свои бизнес-задачи и корпоративную культуру. Особое внимание МТС уделяет заботе о потребителе, сотрудниках, а также занимает активную позицию в поддержке гуманитарных, культурных, спортивных и других общественно значимых проектов.





«Для МТС социальные проекты — это долгосрочные инвестиции, которые работают на имидж компании, создают основу для устойчивого развития бизнеса и дают возможность делать более комфортной социальную среду», — отметила Мария Позняк, руководитель PR-группы компании МТС.









Так, одним из успешных кейсов, где внимание уделяется безопасному использованию современных технологий, является проект #ИнтернетБезБуллинга . Совместная кампания МТС и Детского Фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Беларуси направлена на профилактику травли детей и подростков в интернете.