От переработки автомасел до вовлечения сотрудников в донаты: какие кейсы представили компании на Форуме ответственного бизнеса

Источник материала: ProBusiness





24 ноября в Минске состоялся Форум ответственного бизнеса. Более 300 участников, из которых 200 посетили мероприятие офлайн, собрались для обмена знаниями и практиками в области устойчивого развития. В Форуме приняли участие представители социально ответственных компаний, научного сообщества, агентств ООН, общественных организаций и бизнес-союзов. 22 кейса беларуских компаний в сфере защиты окружающей среды, волонтерства, поддержки уязвимых слоев населения можно было услышать в двух секциях: People и Planet.

Телеком-оператор А1, выступая на секции Planet, назвал среди своих приоритетных направлений ESG экологичное поведение, помощь детям, поддержку инклюзивных и культурных проектов. Одна их недавних инициатив в области защиты окружающей среды компании — проект EcoPhone.

Суть: в период с 30 мая по 7 августа участники этой активности сдали в магазины А1 больше 15 тысяч единиц ненужных смартфонов. Это около 1,5 тонн гаджетов, которые впоследствии не навредят окружающей среде, а обретут вторую жизнь после переработки.

До 11 декабря А1 снова собирает в своих магазинах мобильные телефоны, планшеты, смарт-часы или электронные книги и меняет их на игровые коды.

Компания «ДВЧ-Эко» рассказала о сборе и переработке отходов отработанных масел, используемых автомобилистами. На предприятии компании эти отходы превращают в полезные для сельского хозяйства, производителей калийных удобрений и строительной отрасли продукты.





— Мы даем отработанным маслам вторую жизнь. Стратегическая цель компании — перерабатывать не менее 70% масел, отрабатываемых в Беларуси, пока в стране перерабатывается всего до 15% таких отходов, — отметил Николай Лукша, руководитель отдела закупок ДВЧ-Эко.

Производитель косметики MODUM поделился опытом вывода на рынок так называемых твердых ухаживающих средств. Это формат современной косметики, не требующих пластиковой упаковки.

Целевая аудитория линейки NUDE — молодёжь 14+, люди, у которых формируется более с осознанная позиция по отношению к окружающей среде. Количество продуктов в наборе: 4 SKU. Визитная карточка бренда: яркая, минималистичная упаковка, заметная на полке.

Компания MODUM поддерживает концепцию веган-инициативы. Поэтому продукты тестируются альтернативными способами с применением люминесцентного бактериального теста, а не на животных.

В планах производителя — продолжение экологичных инициатив. Так, бренд планирует вовлечь покупателей в сдачу любой пластиковой упаковки, которая осталась после использования продукции бренда, после чего она будет передана на вторичную переработку. Затем из полученного материала будут сделаны кормушки для птиц.

Компания «Унифлекс», продолжая тему переработки пластиковой упаковки, рассказала о мифах вокруг этого типа тары и новых подходах к ее производству.

— В обществе принято считать, что пластик — это «зло» и не экологично. А, например, бумажная упаковка или стеклянная — это безопасно и не вредит окружающей среде. С этим утверждением можно поспорить, так как производство и переработка бумажной упаковки и стеклянной тары намного более энерго- и ресурсозатратны. Ключевой момент в безопасности пластиковой упаковки: ее необходимо правильно собирать и перерабатывать, — сообщил Андрей Гринцевич, коммерческий директор «Унифлекс».





Полимерная упаковка, пригодная для переработки и повторного использования — recyclable packaging — должна быть изготовлена из монополимеров / монопленок, которые собираются для вторичной переработки. Кроме того, пластиковую упаковку необходимо сортировать и объединять в определенные потоки для дальнейших процессов переработки. В итоге переработанная гибкая упаковка может стать сырьем для производства новых продуктов.

С 2018 года отдел разработки новых технологий «Унифлекс» протестировал более 50 комбинаций различных материалов разных производителей, чтобы найти подходящее решение. С декабря 2020 года «Унифлекс» производит и поставляет клиентам моноструктурную упаковку, пригодную для вторичной переработки.

«Аливария» рассказала о коммуникационной кампании 2022 года «Вклад каждого важен», в рамках которой предприятие организовало сбор 4500 ПЭТ-бутылок и 2100 жестяных банок на трех городских пикниках Vulitsa Ezha. Эти отходы были отправлены на СООО «Ремондис» для переработки. Далее компания разместила в Ботаническом саду первую в Беларуси экоскамейку из переработанного пластика, для изготовления такой скамьи требуется около 3 тысяч бутылок ПЭТ-бутылок.

На самом Форуме ответственного бизнеса в отеле «Ренессанс» «Аливария» установила инсталляцию в форме использованной пластиковой бутылки. Она была выполнен из искусственного льда и наполнена элементами, напоминающими о загрязнении окружающей среды. «Ледяная бутылка» таяла в течение 8 часов, транслируя таким образом, что мусор не растворится, а некоторые отходы будут разлагаться десятки, а иногда и сотни лет.





Гости и участники конференции могли наблюдать за тем, как меняется инсталляция на протяжении всего мероприятия.

Ретейлер ООО «ГРИНрозница» на Форуме поделился результатами активности по вовлечению покупателей в переработку пластиковых пакетов.

— Пакеты — Глобальная проблема человечества. Пластик — самый распространенный вид мусора на планете. В Беларуси только в нашей сети за 3 месяца было реализовано: 3 323 003 пакетов типа майка 12 533 000 фасовочных пакетов.





Учитывая количество образующихся пакетов, мы задумались, как можем повлиять на сокращение ущерба экологии. Изучали множество материалов и узнали, что пакеты — это такой же вторресурс, как и макулатура. Так началась наша совместная работа с компанией ЛогоПолимер над проектам по сокращению образования отходов пакетов, — рассказала руководитель сектора брендменеджмента ООО «ГРИНрозница» Ирина Амброжевич.

Сбор пакетов активно продвигался в соцсетях. Была выпущена серия роликов, запущены анонсы проекта в СМИ и среди инфлуенсеров, подключена viber-рассылка. За время существование проекта, июнь — октябрь, «ГРИНрозница» собрала и сдала 5 м.куб. пакетов (2 биг-бэга). Сеть получила более 100 тыс. положительных оценок от потребителей.

В планах «ГРИНрозница» — расширение адресной программы проекта в Солигорске, Гомеле, Минске, Витебске.

Компания Betera поделилась опытом внедрения культуры донатов среди сотрудников. Сегодня любой специалист компании может отказаться от корпоративного подарка на День Рождения, от части своей премии по реферальной программе, девушки — от бонуса в виде букета цветов. Таким образом, компания тратит запланированный на сотрудника бюджет на благотворительные цели. Многие из сотрудников просят коллег, которые отделом сбрасывались ему на подарок, закупить помощь для кого-то из благополучателей.





При этом сотрудники сами выбирают, кому они хотят направить помощь.

— Многие сами знают, куда донатить, кого-то нужно консультировать и направлять. когда собирается несколько донатов на одну цель — это в разы увеличивает их эффективность!

Мы также не забываем, что донаты и любое корпоративное волонтёрство — дело добровольное. И благодарим своих сотрудников за их открытые сердца, — отметила Анна Авраменко, CSR Manager в Betera.

Креативное агентство TDI Group совместно с волонтерской инициативой «Есть дело» рассказали о проекте «Факты по вкусу».

В РБ 9 детских домов-интернатов для детей-инвалидов с особенностями психофизического развития. На конец 2020 г. в детских интернатных учреждениях проживает более 1390 человек от 4 до 35 лет. Среди них 562 детей. Все люди старше 18 лет во взрослых и детских интернатных лишены дееспособности, а значит, и большинства гражданских прав. Заведения являются закрытыми. Взрослым уделяется наименьшее внимание со стороны общества, волонтёров, спонсоров.

Волонтеры из «Есть дело» и TDI Group решили придать публичность проблеме через изготовление леденцов на палочке. Это занятие имеет терапевтический характер, развивает моторику и мышление. Рекламисты подали идею — превратить этот вид реабилитации в самостоятельный продукт, который может привлечь внимание широкой общественности. Волонтеры и воспитанники интернатов изготовили линейку из 6 вкусов леденцов, а креативщики разработали упаковку с контентом о проблеме под каждый из вкусов. Готовыми леденцами бесплатно угощали горожан в рамках промо-кампании.





Наборы конфет получили инфлуенсеры. Охваты их постов составили более 100 000 просмотров с практически нулевым бюджетом. В социальных сетях волонтерской организации моментально выросло количество подписчиков + 25%. Проект получил предложения от людей, готовых стать волонтерами. Кроме того, продукт так понравился аудитории, что их реакции помогли запустить проект по постоянному производству конфет.

Форум ответственного бизнеса был организован Сетью Глобального Договора в Беларуси. Партнерами мероприятия выступили «Беларусбанк» и «Аливария».

Читайте также