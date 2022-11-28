Международный фестиваль современной хореографии вернулся в Витебск после двухлетнего перерыва

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Витебск вернулся Международный фестиваль современной хореографии. На первом заочном этапе жюри отсмотрело несколько часов видео с номерами участников. В отборе было свыше 70 заявок из стран СНГ. В итоге на конкурс приехали 15 групп танцовщиков. Большинство – из Беларуси и России, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

На сцене – контемпорари. Все танцуют именно в этом стиле. Участники проработали элементы с полом, в пространстве и со светом. Акцент – на режиссуру.

Театр танца «Проспект» из Тюмени на фестивале впервые. Ехали больше суток, а их номер длится около 20 минут. За это время успели сменить несколько мелодий. Такой темп помог удержать внимание зрителя. Театр получил гран-при конкурса.

«Это была наша давняя мечта попасть на этот фестиваль. Это было до слез. Мы задаем главные вопросы и стараемся отвечать на них. Что есть человек? Свободен ли он? Эволюционирует ли человек?», – поделилась художественной руководитель театра танца «Проспект» Тюмени Оксана Бакланова.

Весь коллектив танцовщиков – мужчины. И это не случайно.

«Если мы поднимаем тему человечности, то через мужчину легче транслировать эту мысль. Я люблю работать с танцовщицами, но в этой работе иначе быть не могло», – рассказала Оксана Бакланова.

Танец контемпорари помогает выражать эмоции, свой внутренний мир языком тела. Конкурсанты использовали все доступные сценические элементы: из циркового или актерского искусства и даже движения из восточных единоборств.



Первое место на танцевальном пьедестале разделили два белорусских коллектива – из Минска и Могилева. В свое выступление ансамбль «Алеся» тоже заложил глубокие философские идеи.

«Мы старались показать мужскую энергетику, проблему доминирования, насколько она важна. Поработали, чтобы это было и пластически понятно, и не переборщить», – рассказал руководитель народного хореографического ансамбля «Алеся» Могилева Игорь Шувалов.

Движение со смыслом – тандем, который делает танец живым, уверены участники. Некоторые, по их признанию, черпали вдохновение в произведениях мировых киноклассиков.

«Участники рассматривали тему Тарковского . Это было удивительно приятно и неожиданно. Сквозь призму отношений мужчины и женщины. Каждый привез свою геополитическую проблему. Но все сквозь призму взаимоотношений», – отметил заслуженный артист России, главный балетмейстер Национального Большого театра оперы и балета Беларуси, председатель жюри Игорь Колб.

На фестивале было много новинок. Каждый день – несколько мастер-классов. Фотограф из Москвы запечатлел танцовщиков в движении – создавал свои шедевры на глазах у зрителей.

«Впервые на 33-м фестивале современной хореографии у нас представлена гостевая программа России и Беларуси. В этом было большое открытие, потому что есть что показать», – рассказала директор фестиваля Марина Романовская.

Культурная неделя в Витебске закончилась. В хореографии появились новые лица. Подарком для зрителей стали выставки и спектакли.



В память о постоянном госте и друге фестиваля – российском хореографе Евгении Панфилове – пермский театр привез «Балет Евгения Панфилова». В нем восстановлен ряд его миниатюр, появились и новые работы.



Международный фестиваль современной хореографии в Витебске снова вернулся на сцену после двухлетнего перерыва из-за пандемии.