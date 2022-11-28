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Международный фестиваль современной хореографии вернулся в Витебск после двухлетнего перерыва
28.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Витебск вернулся Международный фестиваль современной хореографии. На первом заочном этапе жюри отсмотрело несколько часов видео с номерами участников. В отборе было свыше 70 заявок из стран СНГ. В итоге на конкурс приехали 15 групп танцовщиков. Большинство – из Беларуси и России, передает корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.
На сцене – контемпорари. Все танцуют именно в этом стиле. Участники проработали элементы с полом, в пространстве и со светом. Акцент – на режиссуру.
Театр танца «Проспект» из Тюмени на фестивале впервые. Ехали больше суток, а их номер длится около 20 минут. За это время успели сменить несколько мелодий. Такой темп помог удержать внимание зрителя. Театр получил гран-при конкурса.
Весь коллектив танцовщиков – мужчины. И это не случайно.
Танец контемпорари помогает выражать эмоции, свой внутренний мир языком тела. Конкурсанты использовали все доступные сценические элементы: из циркового или актерского искусства и даже движения из восточных единоборств.
Движение со смыслом – тандем, который делает танец живым, уверены участники. Некоторые, по их признанию, черпали вдохновение в произведениях мировых киноклассиков.
На фестивале было много новинок. Каждый день – несколько мастер-классов. Фотограф из Москвы запечатлел танцовщиков в движении – создавал свои шедевры на глазах у зрителей.
Культурная неделя в Витебске закончилась. В хореографии появились новые лица. Подарком для зрителей стали выставки и спектакли.
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На первом заочном этапе жюри отсмотрело несколько часов видео с номерами участников. В отборе было свыше 70 заявок из стран СНГ.
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