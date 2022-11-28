|
Товарооборот между Беларусью и Приморским краем достиг 4,5 млрд рублей
28.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Товарооборот между Беларусью и Приморским краем в этом году достиг 4,5 миллиардов рублей. В понедельник Александр Лукашенко на встрече с российским губернатором Олегом Кожемяко заявил, что Минск и дальше
Приморскому краю интересна коммунальная, сельскохозяйственная техника, транспорт. Распробовали на Дальнем Востоке и белорусские продукты – экспорт вырос в восемь раз. Также сегодня шла речь о развитии туристических связей: в проработке запуск прямого авиарейса Минск – Владивосток.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским губернатором Олегом Кожемяко заявил, что Минск и дальше готов сотрудничать с Дальним Востоком по...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)