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Товарооборот между Беларусью и Приморским краем достиг 4,5 млрд рублей

28.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Товарооборот между Беларусью и Приморским краем в этом году достиг 4,5 миллиардов рублей. В понедельник Александр Лукашенко на встрече с российским губернатором Олегом Кожемяко заявил, что Минск и дальше готов сотрудничать с Дальним Востоком по всем направлениям, но есть некоторые трудности, передает телеканал «МИР 24».

«Мы стараемся их преодолевать. Есть определенные торможения. К сожалению, бюрократические. Касается не Приморского края, а в целом нашего сотрудничества с Россией. В общем, если вопросы мелкие какие-то снять с поверхности, то мы значительно можем продвинуться в плане импортозамещения», – отметил Лукашенко.

Приморскому краю интересна коммунальная, сельскохозяйственная техника, транспорт. Распробовали на Дальнем Востоке и белорусские продукты – экспорт вырос в восемь раз. Также сегодня шла речь о развитии туристических связей: в проработке запуск прямого авиарейса Минск – Владивосток.

«Примерно 30% у нас так или иначе имеют белорусские корни. Кто-то, может, съездит на свою малую родину. Также жителям Республики Беларусь интересно посмотреть Дальний Восток. Это такая площадка, откуда можно попасть в Таиланд, Мьянму, в другие страны Юго-Восточной Азии», – отметил губернатор Приморского края Олег Кожемяко.



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Теги: Минск
 
 
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Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с российским губернатором Олегом Кожемяко заявил, что Минск и дальше готов сотрудничать с Дальним Востоком по...
 
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