«Виртуальная АТС» от МТС: кейс компании «Аскона», который будет полезен белорусскому бизнесу

Источник материала: ProBusiness





МТС помог компании «Аскона» сделать более эффективную коммуникацию с клиентами с помощью технологии «Виртуальная АТС». Реализованное решение позволило заказчику уменьшить расходы на телекоммуникационное оборудование и снизило до минимума вероятность потерь входящих звонков от клиентов.

МТС использовал комплексный подход при установке сервиса «Виртуальная АТС» для организации телефонии в компании «Аскона» : было принято решение об объединении мобильных и фиксированных номеров сотрудников со всех подразделений мебельной компании (интернет-магазин, офис, локальные салоны мебели) в единую сеть, использовать многоканальный номер с умной маршрутизацией звонков, записывать разговоры, вести статистику.

Сервис позволил настроить систему корпоративной коммуникации: сотрудники распределены по отделам, звонки от клиентов переадресовываются по установленным правилам, что обеспечивает полный контроль входящих вызовов.

Дополнительно проведена интеграция с CRM-системой «Битрикс 24» и системой сквозной аналитики Roistat, которые помогают анализировать эффективность звонков по разным каналам коммуникации.

Функция записи разговоров позволяет вести контроль работы сотрудников, проводить работу над улучшением качества обслуживания клиентов и разрешать спорные ситуации.

Получившийся в итоге IT-комплекс добавил компании «Аскона» больше автоматизации и системности, а также свел к минимуму возможность потери заказов из-за необработанных вовремя лидов.

«Выгоду мы ощущаем уже сейчас. По нашим подсчетам, в сравнении с расходами на подключение обычной стационарной АТС экономия от запуска виртуальной составила около 60%. Да и работать стало удобнее. Лиды в CRM-системе создаются автоматически, не вручную. Анализ продаж происходит проще. Но самая главная наша награда — это благодарность клиентов, потому что теперь сложнее пропустить звонок, и мы можем уделять повышенное внимание каждому», — сообщил digital-маркетолог компании «Аскона» Дмитрий Хаткевич.

«Виртуальная АТС позволяет экономно организовать телефонию без использования дополнительного оборудования и подключать к системе сотрудников, которые часто покидают пределы офиса или находятся на удаленной работе. При этом не имеет значения, у какого оператора связи они обслуживаются. Интеграция со сторонними CRM-системами осуществляется через API. Настройки очень простые, в большинстве случаев подключиться к сервису можно всего за 1 день без привлечения технических специалистов», — пояснила Юлия Санько, ведущий специалист управления продаж и обслуживания компании МТС.

«Виртуальная АТС» от МТС — это цифровой сервис, который объединяет стационарные, мобильные телефоны и компьютеры в единую систему, доступ к возможностям которой осуществляется через веб-интерфейс. Данное технологическое решение позволяет организовать современный многофункциональный кол-центр, установить многоуровневое голосовое меню, умную маршрутизацию звонков, использовать функцию записи и скачивания разговоров, проводить интеграцию с любыми CRM-системами, получать статистику звонков.