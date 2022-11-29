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В России и Беларуси создадут единую систему страхования
29.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Создание единой системы страхования транспортных средств обсудили парламентарии Союзного государства на заседании в Минске, передает «МИР 24».
Так, например, после аварии на территории России белорус сможет получить страховые выплаты, и наоборот. Для этого в странах создадут общие базы данных и порядок оформления ДТП. Закон планируют принять через полгода.
Беларусь и Россия реализовали более половины Союзных программ, всего их 28. Все они направлены на развитие
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В странах создадут общие базы данных и порядок оформления ДТП.
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