ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В России и Беларуси создадут единую систему страхования

29.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Создание единой системы страхования транспортных средств обсудили парламентарии Союзного государства на заседании в Минске, передает «МИР 24».

«Этот модельный закон примем, чтобы наши граждане не испытывали никаких проблем при автостраховании и при наступлении страховых случаев на территории того или иного государства. Сложная работа, много очень согласований. Сказывается различие в наших подходах к данному модельному закону. Законодательство России отличается от законодательства Беларуси, этот консенсус необходим», – отметил председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Виктор Пинский.

Так, например, после аварии на территории России белорус сможет получить страховые выплаты, и наоборот. Для этого в странах создадут общие базы данных и порядок оформления ДТП. Закон планируют принять через полгода.

Беларусь и Россия реализовали более половины Союзных программ, всего их 28. Все они направлены на развитие взаимовыгодного сотрудничества и единого вектора в законодательстве.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В странах создадут общие базы данных и порядок оформления ДТП.
 
Новости дня
Новости разные
 
Первую имплантацию отечественного коленного эндопротеза провели в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

28.11.2022
Mir24.TV Belarus
29.11.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика