В России и Беларуси создадут единую систему страхования

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Создание единой системы страхования транспортных средств обсудили парламентарии Союзного государства на заседании в Минске, передает «МИР 24».

«Этот модельный закон примем, чтобы наши граждане не испытывали никаких проблем при автостраховании и при наступлении страховых случаев на территории того или иного государства. Сложная работа, много очень согласований. Сказывается различие в наших подходах к данному модельному закону. Законодательство России отличается от законодательства Беларуси, этот консенсус необходим», – отметил председатель комиссии Парламентского Собрания Союза Беларуси и России по законодательству и регламенту Виктор Пинский.

Так, например, после аварии на территории России белорус сможет получить страховые выплаты, и наоборот. Для этого в странах создадут общие базы данных и порядок оформления ДТП. Закон планируют принять через полгода.