Первую имплантацию отечественного коленного эндопротеза провели в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси изобрели протез, который заменит коленный сустав. Первую операцию провели женщине из Минска, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Галина Пузына.

Раньше операции коленных суставов белорусские хирурги делали импортными протезами. Теперь появились отечественные аналоги.

«Очень удобно ходить. Костыли ставлю так».

Надежде Михайловне 67 лет. Несколько лет она не могла передвигаться без опоры, поэтому без раздумий согласилась на экспериментальную операцию. Сейчас женщина учится ходить самостоятельно.

«Боли в колене, колено деформировалось. Мучилась целый год. Никак не могла решиться. С палочкой ходила. А теперь, слава Богу, все нормально», – сказала Надежда Тарлецкая.

Еще неделя в больнице, и пенсионерка уедет домой. Впереди реабилитация. Из главных рекомендаций – двигаться как можно больше. Тем более, что теперь это возможно без боли. Операция прошла успешно. Минчанка – счастливая обладательница первого белорусского эндопротеза.

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