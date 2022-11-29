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О чем пишут мировые СМИ: извержение вулкана Мауна-Лоа и лунная миссия NASA

29.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Извержение вулкана Мауна-Лоа не угрожает населенным пунктам, заявили в Геологической службе США. Зона поражения будет ограничена Северо-восточной рифтовой зоной, сообщает CNN. Вулканический газ, пепел и пряди лавового стекла может отнести на подветренную сторону горы, на некоторых частях острова появится небольшой осадок в виде пепла. Из-за вулканической активности в местных аэропортах был отменен ряд рейсов. Мауна-Лоа является крупнейшим в мире вулканом, его извержение началось впервые за последние 40 лет.

Космический корабль NASA Orion удалился более чем на 432 000 км от Земли. Это рекордно большое расстояние для аппаратов, предназначенных для пилотируемых миссий, сообщает ABC News. В NASA заявили, что миссия проходит успешно, корабль находится в исправном состоянии и продолжает движение по глубокой ретроградной орбите. Диспетчеры выполнили около 37,5% тестовых заданий, связанных с полетом. Рассматривается возможность реализации еще семи дополнительных тестовых задач. Orion вернется на Землю 11 декабря, посадка пройдет в Тихом океане.

В Казахстане планируют строить комфортные школы. Их оснастят самыми современными кабинетами по физике, химии, биологии, робототехнике и другим направлениям, сообщает «Казахстанская правда». В школах установят системы видеонаблюдения и безопасности, обеспечат подключение с высокоскоростному интернету. Учащиеся начальных и старших классов будут заниматься в отдельных блоках. Здания оборудуют для доступа детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Минске появится блок трансплантации костного мозга и стволовых клеток. Строительство здания идет на улице Семашко, сообщает БелТА. После завершения работ в блоке разместят два гематологических отделения трансплантации костного мозга на десять коек каждое, отделение анестезиологии и реанимации на 12 коек, операционную, зал для аппаратного афереза крови и гемодиализа, лаборатории. Также предусмотрены кабинеты для консультаций, занятий с медперсоналом и телемедицины. Блок расположен на территории Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.

В Ашхабаде проходят фестиваль и конференция, посвященные музыкальному наследию народов мира. Участие в культурных мероприятиях принимают делегации Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Татарстана (РФ), Турции и Узбекистана, сообщает Turkmenportal. Во Дворце мукамов была организована тематическая выставка, в экспозицию которой вошли старинные музыкальные инструменты, образцы техники, видеозаписи. Также в рамках фестиваля состоялся концерт.



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Теги: Минск
 
 
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Вулкан Мауна-Лоа начал извергаться впервые за последние 40 лет. Корабль NASA отошел от Земли на рекордное для космических аппаратов такого типа расстояние.
 
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