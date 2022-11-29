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О чем пишут мировые СМИ: извержение вулкана Мауна-Лоа и лунная миссия NASA
29.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Извержение вулкана Мауна-Лоа не угрожает населенным пунктам, заявили в Геологической службе США. Зона поражения будет ограничена Северо-восточной рифтовой зоной, сообщает
Космический корабль NASA Orion удалился более чем на 432 000 км от Земли. Это рекордно большое расстояние для аппаратов, предназначенных для пилотируемых миссий, сообщает
В Казахстане планируют строить комфортные школы. Их оснастят самыми современными кабинетами по физике, химии, биологии, робототехнике и другим направлениям, сообщает
В Минске появится блок трансплантации костного мозга и стволовых клеток. Строительство здания идет на улице Семашко, сообщает
В Ашхабаде проходят фестиваль и конференция, посвященные музыкальному наследию народов мира. Участие в культурных мероприятиях принимают делегации Азербайджана, Ирана, Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Татарстана (РФ), Турции и Узбекистана, сообщает
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Вулкан Мауна-Лоа начал извергаться впервые за последние 40 лет. Корабль NASA отошел от Земли на рекордное для космических аппаратов такого типа расстояние.
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