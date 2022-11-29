О чем пишут мировые СМИ: извержение вулкана Мауна-Лоа и лунная миссия NASA

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Извержение вулкана Мауна-Лоа не угрожает населенным пунктам, заявили в Геологической службе США. Зона поражения будет ограничена Северо-восточной рифтовой зоной, сообщает CNN . Вулканический газ, пепел и пряди лавового стекла может отнести на подветренную сторону горы, на некоторых частях острова появится небольшой осадок в виде пепла. Из-за вулканической активности в местных аэропортах был отменен ряд рейсов. Мауна-Лоа является крупнейшим в мире вулканом, его извержение началось впервые за последние 40 лет.

Космический корабль NASA Orion удалился более чем на 432 000 км от Земли. Это рекордно большое расстояние для аппаратов, предназначенных для пилотируемых миссий, сообщает ABC News . В NASA заявили, что миссия проходит успешно, корабль находится в исправном состоянии и продолжает движение по глубокой ретроградной орбите. Диспетчеры выполнили около 37,5% тестовых заданий, связанных с полетом. Рассматривается возможность реализации еще семи дополнительных тестовых задач. Orion вернется на Землю 11 декабря, посадка пройдет в Тихом океане.

В Казахстане планируют строить комфортные школы. Их оснастят самыми современными кабинетами по физике, химии, биологии, робототехнике и другим направлениям, сообщает «Казахстанская правда» . В школах установят системы видеонаблюдения и безопасности, обеспечат подключение с высокоскоростному интернету. Учащиеся начальных и старших классов будут заниматься в отдельных блоках. Здания оборудуют для доступа детей с ограниченными возможностями здоровья.

В Минске появится блок трансплантации костного мозга и стволовых клеток. Строительство здания идет на улице Семашко, сообщает БелТА . После завершения работ в блоке разместят два гематологических отделения трансплантации костного мозга на десять коек каждое, отделение анестезиологии и реанимации на 12 коек, операционную, зал для аппаратного афереза крови и гемодиализа, лаборатории. Также предусмотрены кабинеты для консультаций, занятий с медперсоналом и телемедицины. Блок расположен на территории Минского научно-практического центра хирургии, трансплантологии и гематологии.