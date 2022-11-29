Самый большой скалодром в Беларуси открылся в минском спорткомплексе «Динамо»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В минском спортивном комплексе «Динамо» открылся самый большой скалодром в Беларуси, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Это не разминка человека-паука, это тренировка скалолазов. Бежать можно даже вверх по вертикальной плоскости. Этот навык развивает Дмитрий Никоноров. Он лазает по отвесным стенам с юности и уже учит этому детей в небольшом городке под Минском. Вот только тренировочной базы там нет.

«У нас стенд был буквально полтора на полтора. Максимальная высота – два с половиной метра. Мы подстраиваем специфику тренировок так, чтобы можно было натренировать и трудность. Скорость мы не тренируем, потому что «эталонка» у нас появилась только сейчас», –рассказал тренер по скалолазанию Дмитрий Никоноров.

Пятнадцатиметровая эталонная трасса – первая в стране. Конструкция подобных сооружений одинакова во всем мире. На ней соревнуются в лазании на скорость. Рядом трасса повыше – 17 метров. Яркие зацепки, будто выступы на скале, это разные уровни сложности.

«Человек, который стоит на земле, какое-то движение, сложный, рискованный перехват сделает и даже не подумает об этом. А на десяти метрах он просто испугается его сделать. Ограничивать его будет не физическая возможность, а именно психология», – сказал член скального комитета Белорусской федерации альпинизма Андрей Никифоровец.

Новый скалодром построен по олимпийским стандартам. Поэтому туда едут спортсмены со всей Беларуси. С нового года попробовать себя в скалолазании сможет любой желающий.

По-новому тренируются и стрелки. В тире установили электронные мишени. Датчики считывают попадания, на экране у спортсмена появляется результат.

«Психологически это очень облегчает работу, потому что не все могут сразу перестроиться на такую установку. Вроде ничего страшного нет, как взрослый человек ты это понимаешь. А ребенок не готов психологически. Тренировка на таких мишенях – это совершенно разный уровень подготовки», – пояснила тренер по стрельбе Ольга Третьяк.

Стрелковый комплекс работал на стадионе и раньше. Но оснащение устарело, а в спорте, как и в моде, есть свои тренды.

«Было поручение президента – реконструкция. Школы, которые до реконструкции занимались на стадионе, вернулись. Это не только пулевая стрельба, это и борьба, это и футбол», – рассказал генеральный директор Национального олимпийского стадиона «Динамо» Александр Бут-Гусаим.

Стадион «Динамо» родился заново пару лет назад. Легендарный комплекс обновили ко Вторым Европейским играм.