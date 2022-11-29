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Выставка картин из кофе и стружек открылась в Минске

29.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кофе и деревянная стружка – запах и сыпучесть этих материалов вдохновили художницу из белорусских Хойников на создание целой серии картин, передает «МИР 24».

Выставка Виктории Новиковой проходит в рамках большого творческого проекта «Ее рук дело». Он организован Белорусским союзом женщин. На одну работу уходит килограмм молотого кофе, столько же деревянных стружек и столько же клея. Так оживают пейзажи, женские портреты, натюрморты. Одна из последних и масштабных работ – «Галлеон». На полотне семь слоев сыпучих красок.

«Я предложила детям сделать графические рисунки. Мне тоже понравилось, и я решила сделать более масштабные красивые картины и в сочетании нашла подходящие древесные опилки. Получилась более бархатная, похожая на гобелен композиция», – рассказала художница.

Работы в рамках проекта «Ее рук дело» будут выставлены на аукцион. Средства от него пойдут на благотворительность в День народного единства 17 сентября в следующем году.



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На одну работу уходит килограмм молотого кофе, столько же деревянных стружек и столько же клея.
 
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