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Выставка картин из кофе и стружек открылась в Минске
29.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Кофе и деревянная стружка – запах и сыпучесть этих материалов вдохновили художницу из белорусских Хойников на создание целой серии картин, передает «МИР 24».
Выставка Виктории Новиковой проходит в рамках большого творческого проекта «Ее рук дело». Он организован Белорусским союзом женщин. На одну работу уходит килограмм молотого кофе, столько же деревянных стружек и столько же клея. Так оживают пейзажи, женские портреты, натюрморты. Одна из последних и масштабных работ – «Галлеон». На полотне семь слоев сыпучих красок.
Работы в рамках проекта «Ее рук дело» будут выставлены на аукцион. Средства от него пойдут на благотворительность в День народного единства 17 сентября в следующем году.
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На одну работу уходит килограмм молотого кофе, столько же деревянных стружек и столько же клея.
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