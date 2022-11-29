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Лукашенко простился с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем

29.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник простился с министром иностранных дел республики Владимиром Макеем, который скончался 26 ноября, передает агентство БЕЛТА.

Как отмечается, траурная церемония проходит в Центральном доме офицеров в
Минске. Президент республики пришел на нее пешком. В ходе церемонии Лукашенко возложил именной венок и алые розы к гробу дипломата.

Владимир Макей родился в 1958 году в Гродненской области БССР. Окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков, служил в советской и затем белорусской армии, представлял Минск при Совете Европы, руководил управлением общеевропейского сотрудничества МИД. В начале 2000-х являлся помощником Лукашенко, потом возглавлял его администрацию. МИД Беларуси возглавил летом 2012 года.

Полковник запаса. Был награжден белорусскими орденами Почета и Отечества III степени.



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Теги: Минск
 
 
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Глава дипломатического ведомства респцублики скончался 26 ноября.
 
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