Лукашенко простился с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник простился с министром иностранных дел республики Владимиром Макеем, который скончался 26 ноября, передает агентство БЕЛТА .

Как отмечается, траурная церемония проходит в Центральном доме офицеров в

Минске. Президент республики пришел на нее пешком. В ходе церемонии Лукашенко возложил именной венок и алые розы к гробу дипломата.

Владимир Макей родился в 1958 году в Гродненской области БССР. Окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков, служил в советской и затем белорусской армии, представлял Минск при Совете Европы, руководил управлением общеевропейского сотрудничества МИД. В начале 2000-х являлся помощником Лукашенко, потом возглавлял его администрацию. МИД Беларуси возглавил летом 2012 года.

Полковник запаса. Был награжден белорусскими орденами Почета и Отечества III степени.