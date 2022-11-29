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Лукашенко простился с главой МИД Беларуси Владимиром Макеем
29.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусский лидер Александр Лукашенко во вторник простился с министром иностранных дел республики Владимиром Макеем, который скончался 26 ноября, передает агентство
Как отмечается, траурная церемония проходит в Центральном доме офицеров в
Владимир Макей родился в 1958 году в Гродненской области БССР. Окончил Минский государственный педагогический институт иностранных языков, служил в советской и затем белорусской армии, представлял Минск при Совете Европы, руководил управлением общеевропейского сотрудничества МИД. В начале 2000-х являлся помощником Лукашенко, потом возглавлял его администрацию. МИД Беларуси возглавил летом 2012 года.
Полковник запаса. Был награжден белорусскими орденами Почета и Отечества III степени.
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Глава дипломатического ведомства респцублики скончался 26 ноября.
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