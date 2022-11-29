|
Лукашенко принял с докладом главу Следственного комитета
29.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Кибербезопасность и борьба с экстремизмом. Во Дворце независимости в Минске Александр Лукашенко принял с докладом руководителя Следственного комитета, передает «МИР 24».
«У нас уголовных дел экстремистской направленности было немало. Даже какой-то, образно говоря, запас у вас образовался. Мы договаривались, что вы должны оперативно рассмотреть дела экстремистской направленности. Какова ситуация? Второе – мы создали подразделение по противодействию киберпреступлениям. Это очень важное направление. Преступлений в этой сфере меньше не становится», – отметил Лукашенко.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сейчас в приоритете для Следственного комитета – расследование дел экстремистской направленности.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)