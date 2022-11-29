Лукашенко принял с докладом главу Следственного комитета

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Кибербезопасность и борьба с экстремизмом. Во Дворце независимости в Минске Александр Лукашенко принял с докладом руководителя Следственного комитета, передает «МИР 24».

«У нас уголовных дел экстремистской направленности было немало. Даже какой-то, образно говоря, запас у вас образовался. Мы договаривались, что вы должны оперативно рассмотреть дела экстремистской направленности. Какова ситуация? Второе – мы создали подразделение по противодействию киберпреступлениям. Это очень важное направление. Преступлений в этой сфере меньше не становится», – отметил Лукашенко.



Сейчас в приоритете для Следственного комитета – расследование дел экстремистской направленности. Основную часть таких преступлений совершили участники неудавшегося госпереворота в 2020 году. Не все еще пойманы. При этом вскрываются и новые факты. Еще одна задача следователей – борьба с хакерами. Эти направления – на особом контроле у президента.