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Правительство подготовило изменения в Налоговый кодекс на 2023 год. Как это коснется бизнеса?
30.11.2022 08:01 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
На Национальном правовом Интернет-портале
В ближайшее время мы опубликуем комментарии специалистов о готовящихся изменениях в налогообложении для бизнеса.
БУДЕТ ДОПОЛНЕНО
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