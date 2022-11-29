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Правительство подготовило изменения в Налоговый кодекс на 2023 год. Как это коснется бизнеса?

30.11.2022 08:01 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Правительство подготовило изменения в Налоговый кодекс на 2023 год. Как это коснется бизнеса?

На Национальном правовом Интернет-портале опубликовали проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам налогообложения». Документ внесен на рассмотрение Советом Министров.

В ближайшее время мы опубликуем комментарии специалистов о готовящихся изменениях в налогообложении для бизнеса.

БУДЕТ ДОПОЛНЕНО

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Теги: Курсы валют
 
 
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На Национальном правовом Интернет-портале опубликовали проект Закона Республики Беларусь «Об изменении законов по вопросам налогообложения». Документ внесен на...
 
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