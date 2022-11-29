МИРовая помощь: зрители телеканала «МИР» помогли белоруске отправиться на лечение в Москву

Источник материала: Mir24.TV Belarus

«Его усыпить хотели… упал с пятого этажа. Сломал лапы, челюсть, небо. Было дорогое лечение. Три месяца лечили. Привили, чипировали. Но пока хозяина не нашли», – рассказывает Маргарита. Глядя на упитанного кота с блестящей шерстью, сразу и не скажешь, что животному пришлось пройти через такое. У его спасительницы Маргариты горят глаза. В них после четырех лет походов по врачам и бесконечных анализов снова появилась надежда. Дом уже украшен к Новому году. На ней – блузка с пайетками. Впереди – дорога в Москву. Но об этом позже.

Несколько лет назад Маргарита переехала из Минска в небольшой агрогородок, чтобы помогать искалеченным животным. В частном доме выхаживать котов и собак проще, чем в квартире.

«В Минске спасать животных в большом количестве было бы невозможно. К таким особенным животным на колясках практически нигде не относятся нормально. Все люди смотрят, что животное страдает. Но когда ты с таким животным живешь, ты понимаешь, что это не так», – считает Маргарита Лесковец.





Из подручных материалов Рита с мужем мастерят парализованным собакам коляски. За два года они сделали 150 таких приспособлений. Большую часть заказывают россияне. Благодаря коляскам четвероногие могут снова бегать и наслаждаться своей «собачьей» жизнью.

«Не знали сначала, из чего нужно делать. Посмотрели, что можно из полипропиленовых труб. Муж взял на работе аппарат, который паяет эти трубы. Так все и началось», – рассказывает Маргарита.





Впервые журналисты «МИРа» встретились с Маргаритой осенью этого года. Девушка всегда с радостью общается с прессой: благодаря СМИ больше людей узнает о несчастных животных. Кто-то помогает деньгами на лечение, кто-то привозит корм, памперсы, пеленки… Получается так: одни люди издеваются над четвероногими, калечат и выбрасывают на улицу. А другие делают все возможное, чтобы выходить котов и собак.

«Волчека сбила машина, лапу пришлось ампутировать. Хозяева перестали пускать пса домой. Людям было стыдно, что у них такая собака. Он очень сильно похудел. Они себе завели быстро новую. Я его забрала, и он три года со мной. А Оливера просто выбросили улицу: у него больное сердце, без присмотра он не выживет», – рассказывает о своих питомцах Маргарита.





Рассказала Маргарита и свою историю. Оказалось, ей тоже нужна помощь. Девушка страдает сложной формой эпилепсии. К этому диагнозу добавились, говоря на языке медиков, и психогенные приступы. Много времени Маргарита провела в минских больницах. Но симптомы возвращались. Белорусские специалисты посоветовали обратиться к российским коллегам. Денег на обследование у Маргариты не было: каждый свободный рубль она тратила на лечение животных. На поездку необходимо было 10 тысяч белорусских рублей. Это около 230 тысяч российских.

«Мне нужно полежать там хотя бы месяц в стационаре, чтобы они увидели все эти приступы. Выписали бы какое-то лечение и дальше мы хотя бы общались бы по видеосвязи», – делится Маргарита.





Маргарита переживала, что, если с ней что-то случится, муж в одиночку не справится с уходом за животными. Девушка не надеялась, что ей тоже помогут.

«Если честно, я не ожидала. Про меня уже снимали. Думала, люди увидят, может, животным помогут. Мне до сих пор не верится, что я уже собираю чемодан. Я ведь даже не была нигде, дальше Беларуси не уезжала никогда», – улыбается Маргарита.

После выхода сюжета о Маргарите на нашем канале много людей начали предлагать девушке помощь. Нашелся меценат, который оплатил ей лечение в Москве.





«Я очень благодарна телеканалу «Мир», журналисты меня нашли, приехали ко мне, сняли обо мне сюжет. Благодаря вашей помощи меня увидели нужные люди, в том числе помогли моим животным, кто чем смог. Вот. Я очень хочу выздороветь, правда…» – говорит девушка.

В ближайшие недели станет понятно, как смогут помочь российские медики. Долго ли нужно будет лечиться и сколько на это понадобится средств. Впереди у Маргариты первый полет на самолете, первая прогулка по Москве. А уже сейчас есть уверенность: добро всегда возвращается.



