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МИРовая помощь: зрители телеканала «МИР» помогли белоруске отправиться на лечение в Москву
29.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
«Его усыпить хотели… упал с пятого этажа. Сломал лапы, челюсть, небо. Было дорогое лечение. Три месяца лечили. Привили, чипировали. Но пока хозяина не нашли», – рассказывает Маргарита. Глядя на упитанного кота с блестящей шерстью, сразу и не скажешь, что животному пришлось пройти через такое. У его спасительницы Маргариты горят глаза. В них после четырех лет походов по врачам и бесконечных анализов снова появилась надежда. Дом уже украшен к Новому году. На ней – блузка с пайетками. Впереди – дорога в Москву. Но об этом позже.
Несколько лет назад Маргарита переехала из Минска в небольшой агрогородок, чтобы помогать искалеченным животным. В частном доме выхаживать котов и собак проще, чем в квартире.
«В Минске спасать животных в большом количестве было бы невозможно. К таким особенным животным на колясках практически нигде не относятся нормально. Все люди смотрят, что животное страдает. Но когда ты с таким животным живешь, ты понимаешь, что это не так», – считает Маргарита Лесковец.
Из подручных материалов Рита с мужем мастерят парализованным собакам коляски. За два года они сделали 150 таких приспособлений. Большую часть заказывают россияне. Благодаря коляскам четвероногие могут снова бегать и наслаждаться своей «собачьей» жизнью.
Впервые журналисты «МИРа» встретились с Маргаритой осенью этого года. Девушка всегда с радостью общается с прессой: благодаря СМИ больше людей узнает о несчастных животных. Кто-то помогает деньгами на лечение, кто-то привозит корм, памперсы, пеленки… Получается так: одни люди издеваются над четвероногими, калечат и выбрасывают на улицу. А другие делают все возможное, чтобы выходить котов и собак.
Рассказала Маргарита и свою историю. Оказалось, ей тоже нужна помощь. Девушка страдает сложной формой эпилепсии. К этому диагнозу добавились, говоря на языке медиков, и психогенные приступы. Много времени Маргарита провела в минских больницах. Но симптомы возвращались. Белорусские специалисты посоветовали обратиться к российским коллегам. Денег на обследование у Маргариты не было: каждый свободный рубль она тратила на лечение животных. На поездку необходимо было 10 тысяч белорусских рублей. Это около 230 тысяч российских.
Маргарита переживала, что, если с ней что-то случится, муж в одиночку не справится с уходом за животными. Девушка не надеялась, что ей тоже помогут.
После выхода сюжета о Маргарите на нашем канале много людей начали предлагать девушке помощь. Нашелся меценат, который оплатил ей лечение в Москве.
В ближайшие недели станет понятно, как смогут помочь российские медики. Долго ли нужно будет лечиться и сколько на это понадобится средств. Впереди у Маргариты первый полет на самолете, первая прогулка по Москве. А уже сейчас есть уверенность: добро всегда возвращается.
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Несколько лет назад Маргарита переехала из Минска в небольшой агрогородок, чтобы помогать искалеченным животным. В частном доме выхаживать котов и собак проще,...
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