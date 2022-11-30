Производство безопасных стекол для автомобилей открыли в Беларуси

Изготовить могут любую прозрачную часть машины – от «легковушки» до комбайна. Ежегодный объем производства такой, что стеклом можно накрыть 80 футбольных полей. В автопроме завод старожил, но в индустриальном парке – пока новичок. Переехал, чтобы увеличить мощности, и получилось аж вдвое.

За точность отвечают машины, но под присмотром людей. Сотрудникам важно иметь математический склад ума.

«Подготовка оператора занимает достаточно длительное время. Порядка трех – четырех месяцев человек проходит обучение. Он должен иметь навыки работы в графических редакторах, уметь читать чертежи, переносить их с бумажного носителя в электронный вариант», – отметил мастер цеха Андрей Ивановский.

Весь белорусский автопром остекляют здесь. 70% продукции уходит на экспорт в Россию. Запустили и производство стекол с подогревом. Экспериментируют под запросы требовательного рынка.

«Планируем зайти на новый рынок железнодорожного транспорта. Мы сейчас активно осуществляем сертификацию, проводим испытания наших стекол и планируем осуществлять поставки как на белорусскую железную дорогу, так и в Россию», – рассказала заместитель директора по экономике Виктория Борисова.

Отходов на производстве нет. Бракованное стекло отправляют на переработку. Из сырого делают бутылки, а из закаленного – покрытие для дорожной разметки.