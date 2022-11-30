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Производство безопасных стекол для автомобилей открыли в Беларуси
30.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Еще один шаг в автопромышленности сделала Беларусь. Предприятие по производству стекол для транспорта увеличило мощности. Открыли новый завод в индустриальном парке под Минском, сообщает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.
В случае аварийной ситуации безопасное закаленное стекло бьется на маленькие кусочки, которые не могут физически поранить человека. В руках стекло рассыпается, как песок, на миллионы безобидных осколков-бриллиантов. В случае аварии можно выбраться из машины через окно и избежать порезов. Нужен лишь один удар заостренным предметом.
Изготовить могут любую прозрачную часть машины – от «легковушки» до комбайна. Ежегодный объем производства такой, что стеклом можно накрыть 80 футбольных полей. В автопроме завод старожил, но в индустриальном парке – пока новичок. Переехал, чтобы увеличить мощности, и получилось аж вдвое.
За точность отвечают машины, но под присмотром людей. Сотрудникам важно иметь математический склад ума.
«Подготовка оператора занимает достаточно длительное время. Порядка трех – четырех месяцев человек проходит обучение. Он должен иметь навыки работы в графических редакторах, уметь читать чертежи, переносить их с бумажного носителя в электронный вариант», – отметил мастер цеха Андрей Ивановский.
Весь белорусский автопром остекляют здесь. 70% продукции уходит на экспорт в Россию. Запустили и производство стекол с подогревом. Экспериментируют под запросы требовательного рынка.
Отходов на производстве нет. Бракованное стекло отправляют на переработку. Из сырого делают бутылки, а из закаленного – покрытие для дорожной разметки.
В этом году
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Новый завод начал свою работу в индустриальном парке под Минском.
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