ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Производство безопасных стекол для автомобилей открыли в Беларуси

30.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Еще один шаг в автопромышленности сделала Беларусь. Предприятие по производству стекол для транспорта увеличило мощности. Открыли новый завод в индустриальном парке под Минском, сообщает корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

В случае аварийной ситуации безопасное закаленное стекло бьется на маленькие кусочки, которые не могут физически поранить человека. В руках стекло рассыпается, как песок, на миллионы безобидных осколков-бриллиантов. В случае аварии можно выбраться из машины через окно и избежать порезов. Нужен лишь один удар заостренным предметом.

Стекло прочное – треснуло только под тремя взрослыми мужчинами. Будь оно толще, выдержало бы и десять. Но у безопасности свои критерии. Каждая партия на производстве проходит испытания.

«Климатическая камера, испытания на удар шариком массой 227 граммов, испытания на удар моделью головы, испытание кипячением», – перечислил главный технолог Александр Чикунский.

Возрожденный «Москвич» и новые технологии:

Как будет развиваться российский автопром?

Изготовить могут любую прозрачную часть машины – от «легковушки» до комбайна. Ежегодный объем производства такой, что стеклом можно накрыть 80 футбольных полей. В автопроме завод старожил, но в индустриальном парке – пока новичок. Переехал, чтобы увеличить мощности, и получилось аж вдвое.

За точность отвечают машины, но под присмотром людей. Сотрудникам важно иметь математический склад ума.

«Подготовка оператора занимает достаточно длительное время. Порядка трех – четырех месяцев человек проходит обучение. Он должен иметь навыки работы в графических редакторах, уметь читать чертежи, переносить их с бумажного носителя в электронный вариант», – отметил мастер цеха Андрей Ивановский.

Весь белорусский автопром остекляют здесь. 70% продукции уходит на экспорт в Россию. Запустили и производство стекол с подогревом. Экспериментируют под запросы требовательного рынка.

«Планируем зайти на новый рынок железнодорожного транспорта. Мы сейчас активно осуществляем сертификацию, проводим испытания наших стекол и планируем осуществлять поставки как на белорусскую железную дорогу, так и в Россию», – рассказала заместитель директора по экономике Виктория Борисова.

Отходов на производстве нет. Бракованное стекло отправляют на переработку. Из сырого делают бутылки, а из закаленного – покрытие для дорожной разметки.

В этом году в индустриальном парке под Минском появилось 17 новых предприятий. Объемы производства выросли в полтора раза, а выручка почти в два.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новый завод начал свою работу в индустриальном парке под Минском.
 
Новости дня
Новости разные
 
Лукашенко прошел по Минску с букетом красных роз, чтобы проститься с Владимиром Макеем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.11.2022
Mir24.TV Belarus
30.11.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика