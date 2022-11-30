Лукашенко прошел по Минску с букетом красных роз, чтобы проститься с Владимиром Макеем

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске простились с министром иностранных дел Владимиром Макеем. Он скоропостижно скончался 26 ноября на 65-м году жизни. Почтить память дипломата пришли тысячи людей, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Янина Василевская.

В руках венки и букеты, в душе траур. Очередь у Центрального дома офицеров растянулась на десятки метров. Почтить память Владимира Макея и поддержать близких родственников приехали сотрудники МИДа, коллеги из правительства, деятели культуры, дипломаты. Проститься пришли и неравнодушные белорусы.

«Знаковый человек для страны, знаковый человек для многих сфер деятельности. И кроме слов горечи и сожаления по этому поводу сказать что-то трудно», – сказал народный артист Беларуси Александр Ефремов.

Проститься с Владимиром Макеем прибыл и президент Александр Лукашенко. Вернее, пришел пешком – от своей Администрации к Дому офицеров. Глава государства был с букетом красных роз.

Карьера Владимира Макея в структуре МИДа началась еще в 1990-х. Потом он стал помощником Александра Лукашенко, работал главой Администрации президента. Внешнеполитическим ведомством страны руководил последние 10 лет. За это время наладил контакты с десятками стран. Развивал дипломатические отношения внутри СНГ и Союзного государства.

«Очень реалистичный человек, который очень емко и масштабно понимал международную повестку, понимал, чем живут страны-соседи на западе, на востоке, на американском континенте и в Азии. Для россиян он был человеком, который понимал значение союзнических отношений», – сказал государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев.

«Он не только имеет большой авторитет в вашей стране, но и пользуется высоким авторитетом в других странах. Министр Макей является очень большим другом китайского народа», – отметил посол Китайской Народной Республики в Республике Беларусь Се Сяоюн.

На фотографии с черной лентой Владимир Макей улыбается. Таким он был в жизни. А еще сдержанным и тактичным, ко всем умел найти подход и договориться.

«Я бы его прежде всего охарактеризовал, как человека человечного, он был все-таки руководителем такого высокого уровня и никогда не кичился этим, это раз. И второе: я очень многое у него взял», – сказал первый заместитель председателя Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Леонид Анфимов.

У Владимира Макея осталось трое детей. Со второй женой, актрисой Верой Поляковой он прожил в браке 14 лет. Макея похоронили с почестями на Восточном кладбище Минска. Здесь покоятся известные белорусские политики, врачи, деятели науки и культуры, герои Советского Союза.

Соболезнования родным и близким Владимира Макея продолжают поступать.