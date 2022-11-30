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Погода в СНГ: лютые морозы в Казахстане, снегопады в Беларуси

30.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Солнечно и морозно будет в среду в Москве. Столбики термометров покажут минус шесть. В некоторых странах Содружества еще холоднее, передают корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Казахстан раньше времени перешел на зимний режим. Мороз набирает силу. В трех регионах – минус 30. Из-за резкого понижения температуры учеников первой смены в Костанае и на востоке страны переводят на дистанционное обучение. В Абайской области занятия в онлайн-формате сегодня идут даже у студентов колледжей.

В Восточном Казахстане ночью в снежную западню попал мужчина с ребенком. К пленникам непогоды быстро подоспели полицейские. Стражи порядка забрали их с занесенной трассы и помогли добраться до дома.

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Кыргызстан

В Кыргызстане зима уже заявляет о своих правах. В Бишкеке пасмурно и холодно. Столбики термометров поднимутся лишь до плюс двух градусов. Во второй половине дня синоптики обещают снег. Несмотря на это, сотрудники столичного Зеленхоза начали посадку деревьев. Специалисты утверждают, что сейчас больше преимуществ. Растение находится в состоянии покоя, поэтому при пересадке все его жизненно важные процессы не нарушаются. Из-за отсутствия листьев идет минимальная потеря влаги, а это влияет на сохранность корневой системы. Уже весной город украсит зелень 300 саженцев ясеня.

Беларусь

Последний осенний день в Беларуси выдался снежным. На северо-востоке страны высота сугробов достигает 30 сантиметров. Минус на улице небольшой, в Минске два градуса мороза. Несмотря на холода, не все перелетные птицы отправились в теплые края. Например, в санатории под Минском остался зимовать лебедь. Он стал любимчиком туристов, которые регулярно подкармливают птицу. Орнитологи напоминают: пернатых зимой можно угощать зерном и вареными овощами, а вот хлебом не стоит.



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Теги: Минск
 
 
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