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Погода в СНГ: лютые морозы в Казахстане, снегопады в Беларуси
30.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Солнечно и морозно будет в среду в Москве. Столбики термометров покажут минус шесть. В некоторых странах Содружества еще холоднее, передают корреспонденты «МИР 24».
Казахстан
Казахстан раньше времени перешел на зимний режим. Мороз набирает силу. В трех регионах – минус 30. Из-за резкого понижения температуры учеников первой смены в Костанае и на востоке страны переводят на дистанционное обучение. В Абайской области занятия в онлайн-формате сегодня идут даже у студентов колледжей.
В Восточном Казахстане ночью в снежную западню попал мужчина с ребенком. К пленникам непогоды быстро подоспели полицейские. Стражи порядка забрали их с занесенной трассы и помогли добраться до дома.
Кыргызстан
Беларусь
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Корреспонденты «МИР 24» узнали о погоде в странах Содружества.
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