На Wildberries появится специальный раздел для товаров из Беларуси

Источник материала: ProBusiness





На сайте маркетплейса Wildberries скоро появится раздел «Сделано в Беларуси».

Туда смогут попасть только товары от верифицированных белорусских производителей любой форм собственности. Об этом на конференции «Маркетплейсы», которую организовала командр «Про бизнес», заявили советник генерального директора и начальник отдела развития электронной торговли Агентства внешнеэкономической деятельности Евгений Васильев и Алексей Мордашко.

Партнеры конференции: Rekish Cosmetics

Пульс цен

Банк-партнер конференции — Паритетбанк

— Мы договорились с компанией Wildberries о том, что в корневом каталоге маркетплейса появится раздел «Сделано в Беларуси». Туда попадут белорусские производители или торговые дома от производителя. В свою очередь, Агентство внешнеэкономической деятельности будет верифицировать производителей. В этом разделе будет сниженная конкруенция, поэтому автоматически все подтвержденные производители будут попадать в топ выдачи, — рассказал Евгений Васильев.

По словам представителя Агентства, технически раздел уже создан. Сейчас идет наполнение: начали добавляться крупные производители.

— Мы пока притормаживаем открытие этого раздела для пользователей, потому что хотим, чтобы он не был пустым при запуске и не было негатива от пользователей. Но в течение недели-двух раздел появится в общем доступе.

Кстати, форма собственности компаний не имеет значения. Главное условие для верификации — быть произвоителем. Размер производства также не имеет значения.

— Еще мы сейчас ведем переговоры с Белпочтой, чтобы у них появился специальный тариф для маркетплейсов, — дополнил спикер. — Тогда мелкому производителю товар можно будет принести на почту, откуда его доставят на сортировочный пункт. Принципиальное согласие уже достигнуто. Но обсуждается стоимость тарифа. Мы стараемся упростить работу для белорусских производителей — как для крупных, так и самых мелких.

В планах Агентства — договориться о таких специальных разделах белорусских товаров с Ozon и Lamoda. А в перспективе — и на других международных маркетплейсах.

— Мы занялись этой работой, потому что маркетплейсы снижают для производителей затраты на маркетинг и в разы увеличивают продажи. А на российском рынке у наших товаров хорошая репутация. Концепция раздела заключается в том, что мы фильтруем недобросовестных продавцов. Там не будет поддельной и контрафактной продукции, которой очень много сейчас, в том числе на маркетплейсах. Иногда недобросовестные предприниматели продают некачественный товар с белорусскими этикетками. Или например, неправильно хранят товар, он портится — и продают просроченный или испорченный, а производителям потом «прилетают» претензии, — констатировал Евгений Васильев.

Важно, что появление товара в разделе «Сделано в Беларуси» не исключает его присутствия в общем каталоге. Алгоритмы Wildberries повышают позиции карточек товара при стабильном росте спроса на него.

Покупки через специальный раздел, по словам экспертов, будут так же влиять на позиции в выдаче, как и при заказе через общий каталог.

Читайте также