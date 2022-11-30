Дни культуры Казахстана проходят в Минске в четвертый раз

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Познать народ через искусство. В Минске проходят Дни культуры Казахстана. Белорусам рассказывают о национальных костюмах и поют казахскую народную музыку, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Для Юлии Платун мелодия важнее слов. Сама уже 15 лет играет на цимбалах – это славянский народный инструмент. О разных культурах узнавать любит через музыку. Говорит, так сразу чувствуется дух народа.

«Музыкальные вибрации народных аутентичных инструментов проникают в сознание и погружают в эту культуру и атмосферу. Это очень здорово», – рассказала студентка Белорусской государственной академии музыки Юлия Платун.

Для казахстанцев музыка – способ выразить свои чувства. Домбра , как национальный инструмент, для этого очень подходит. Играть на ней умеют многие в стране. Замминистра культуры и спорта и ректор Казахской консерватории виртуозно сыграли дуэтом. Студентам Белорусской академии музыки подарили семь домбр. Те в ответ пообещали подготовить концертную программу ко Дню домбры в 2023 году.

«У нас есть общие корни. У нас есть общая история, нам есть, что рассказать молодежи и что вспомнить. У нас есть замечательная история, общая история. Именно в этом направления мы можем создавать совместные проекты», – рассказал министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев.

От музыки к прикладному искусству. На выставке представлены сотни национальных нарядов. Только их немного осовременили. Народные чапаны превратились в модные кафтаны, а тюбетейки – в стильные шапочки. Теперь от покупателей нет отбоя.

«Белорусы очень активно покупают и интересуются, что и как. Нам очень приятно работать здесь и хотелось бы, чтобы вы тоже к нам приехали в Казахстан и показали свои работы», – рассказала мастер прикладного искусства Раяна Сулейменова.