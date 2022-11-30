ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дни культуры Казахстана проходят в Минске в четвертый раз

30.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Познать народ через искусство. В Минске проходят Дни культуры Казахстана. Белорусам рассказывают о национальных костюмах и поют казахскую народную музыку, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Для Юлии Платун мелодия важнее слов. Сама уже 15 лет играет на цимбалах – это славянский народный инструмент. О разных культурах узнавать любит через музыку. Говорит, так сразу чувствуется дух народа.

«Музыкальные вибрации народных аутентичных инструментов проникают в сознание и погружают в эту культуру и атмосферу. Это очень здорово», – рассказала студентка Белорусской государственной академии музыки Юлия Платун.

Для казахстанцев музыка – способ выразить свои чувства. Домбра, как национальный инструмент, для этого очень подходит. Играть на ней умеют многие в стране. Замминистра культуры и спорта и ректор Казахской консерватории виртуозно сыграли дуэтом. Студентам Белорусской академии музыки подарили семь домбр. Те в ответ пообещали подготовить концертную программу ко Дню домбры в 2023 году.

«У нас есть общие корни. У нас есть общая история, нам есть, что рассказать молодежи и что вспомнить. У нас есть замечательная история, общая история. Именно в этом направления мы можем создавать совместные проекты», – рассказал министр культуры и спорта Казахстана Даурен Абаев.

От музыки к прикладному искусству. На выставке представлены сотни национальных нарядов. Только их немного осовременили. Народные чапаны превратились в модные кафтаны, а тюбетейки – в стильные шапочки. Теперь от покупателей нет отбоя.

«Белорусы очень активно покупают и интересуются, что и как. Нам очень приятно работать здесь и хотелось бы, чтобы вы тоже к нам приехали в Казахстан и показали свои работы», – рассказала мастер прикладного искусства Раяна Сулейменова.

Российские вузы открывают филиалы в Казахстане:

Какие возможности откроются перед студентами?

«Нас поражает красота, культура Казахстана, удивляют люди и то, насколько теплые эмоции оставляет это место», – подлилась посетительница выставки Евгения Пушко.

Дни Казахстана в Беларуси проходят в четвертый раз. У стран давние культурные связи. Сотрудничают в сфере музыки, театра и кинематографа. Но это далеко не предел, впереди много новых совместных проектов. Праздник культуры Казахстана продолжится и завтра. Вечером белорусов ждет показ казахского кино.



ДРУГИЕ НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусам рассказывают о национальных костюмах и поют казахскую народную музыку.
 
Новости дня
Новости разные
 
Производство безопасных стекол для автомобилей открыли в Беларуси
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

29.11.2022
Mir24.TV Belarus
30.11.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика