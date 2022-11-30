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Дни культуры Казахстана проходят в Минске в четвертый раз
30.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Познать народ через искусство. В Минске проходят Дни культуры Казахстана. Белорусам рассказывают о национальных костюмах и поют казахскую народную музыку, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Для Юлии Платун мелодия важнее слов. Сама уже 15 лет играет на цимбалах – это славянский народный инструмент. О разных культурах узнавать любит через музыку. Говорит, так сразу чувствуется дух народа.
Для казахстанцев музыка – способ выразить свои чувства.
От музыки к прикладному искусству. На выставке представлены сотни национальных нарядов. Только их немного осовременили. Народные чапаны превратились в модные кафтаны, а тюбетейки – в стильные шапочки. Теперь от покупателей нет отбоя.
«Нас поражает красота, культура Казахстана, удивляют люди и то, насколько теплые эмоции оставляет это место», – подлилась посетительница выставки Евгения Пушко.
Дни Казахстана в Беларуси проходят в четвертый раз. У стран давние культурные связи. Сотрудничают в сфере музыки, театра и кинематографа. Но это далеко не предел, впереди много новых совместных проектов. Праздник культуры Казахстана продолжится и завтра. Вечером белорусов ждет показ казахского кино.
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Белорусам рассказывают о национальных костюмах и поют казахскую народную музыку.
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