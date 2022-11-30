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С подозрением на менингит в Подмосковье госпитализированы 12 граждан Беларуси

30.11.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Подмосковье с подозрением на менингит госпитализированы 12 граждан Беларуси. Связь с ними поддерживают сотрудники посольства, сообщает «МИР 24».

По их данным, анализы двоих человек оказались отрицательными. Восемь пациентов находятся в состоянии средней тяжести, один – в тяжелом. Результаты обследования еще одного пациента пока не подтверждены.

Напомним, что ранее был зафиксирован один случай заболевания менингитом у сотрудника компании «Озон» в Подмосковье. После этого были госпитализированы восемь граждан Кыргызстана. Сегодня стало известно, что их анализы отрицательные.

Менингитом называют воспалительный процесс, поражающий оболочки спинного или головного мозга. Болезнь передается воздушно-капельным путем, а кроме того, возбудитель менингита может попасть в организм при несоблюдении правил гигиены. Среди наиболее типичных симптомов заболевания: сильная головная боль, с которой не справляются обычные обезболивающие, светобоязнь и высокая температура.



 
 
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Восемь пациентов находятся в состоянии средней тяжести, один – в тяжелом.
 
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