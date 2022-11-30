Полная отмена УСН для ИП, а налоги на прибыль и подоходный — 20%. Что может изменится в налогах для бизнеса в 2023 году

Источник материала: ProBusiness



Фото из личного архива эксперта.

Вчера опубликовали проект изменений Налогового кодекса. «Про бизнес» изучил документ вместе с налоговым консультантом и соучредителем бухгалтерской компании «Директ Актив» Верой Солянковой. Рассказываем об основных возможных изменениях для бизнеса в Беларуси.

Обращаем внимание, что это не окончательная редакция проекта и туда могут вноситься правки.

УСН с 1 января 2023 года

Все индивидуальные предприниматели не смогут применять УСН вне зависимости от вида деятельности.

Кроме того, некоторые организации также не вправе применять УСН:

организации, имеющие один или несколько филиалов, состоящих на учете в налоговых органах; организации, осуществляющие обмен цифровых знаков (токенов) на иные цифровые знаки (токены), отчуждение цифровых знаков (токенов) за электронные деньги, а также получающие имущество (кроме денежных средств в белорусских рублях и иностранной валюте), если такое получение обусловлено осуществлением операций с цифровыми знаками (токенами) либо их наличием у организации; доверительные управляющие при доверительном управлении имуществом, вверители при доверительном управлении имуществом; для субъектов, получающих от других лиц наличные и (или) безналичные денежные средства, не составляющие их валовую выручку и не являющиеся суммами (выручкой, доходами), не включаемыми ими в валовую выручку, будет установлено право выбора — прекратить применение УСН либо уплачивать налог при УСН исходя из всех сумм поступлений на счет и в кассу, а не только из вознаграждения и дополнительной выгоды. Это важно для организаций, получающих денежные средства:

на основании договоров комиссии, поручения или иных аналогичных гражданско-правовых договоров, договоров транспортной экспедиции либо по договорам, заключенным ими во исполнение таких договоров;

Примечание Это изменение коснется в первую очередь туристических агентств, т. к. они работают по договору комиссии и деньги, полученные за туры не являются их выручкой, а перечисляются туроператору.

как возмещение (оплату) расходов независимо от даты их осуществления и того, в чьих интересах они осуществлены, расходов, указанных в части второй подп. 5.3 п. 5 ст. 328 НК-2023;

Примечание В том числе возмещение арендодателю (лизингодателю, наймодателю).

в связи с участием в расчетах между иными лицами путем получения указанными организациями денежных средств от одного лица и их передачи (перечисления) другому лицу.





Другие нюансы для плательщиков УСН:

все плательщики налога при УСН (как ведущие бухгалтерский учет, так и не ведущие бухгалтерский учет) обязаны вести в книге учета доходов и расходов организаций, применяющих УСН, раздел, предусмотренный для учета выручки от реализации и внереализационных доходов;

отменена ставки налога при УСН в размере 16%;

вводится кассовый принцип отражения выручки (вместо принципа начисления и принципа оплаты);

Примечание В налоговую базу УСН включаются все поступления денежных средств на расчетный счет и в кассу плательщика, в том числе предварительные оплаты, авансы, задатки.

сокращается перечень внереализационных доходов, учитываемых в валовой выручке для целей исчисления налога при УСН.

Подоходный налог для ИП и нотариусов — 20%

Ставка подоходного налога с физических лиц устанавливается в размере 20% вместо 16% в отношении доходов, получаемых индивидуальными предпринимателями, нотариусами от осуществления предпринимательской, нотариальной деятельности.

Подоходный налог для нарушителей — 26%

Ставка подоходного налога с физических лиц устанавливается в размере 26% вместо 20% в отношении доходов:

исчисленных в соответствии с законодательством налоговым органом исходя из сумм превышения расходов над доходами;

при установлении контролирующим органом факта неправомерного неудержания и неперечисления в бюджет подоходного налога с физических лиц налоговым агентом;

при установлении контролирующим органом факта регистрации в СККС суммы дохода в виде выигрыша (возвращенных несыгравших ставок) на физическое лицо, которому фактически выплата (перевод, перечисление) выигрыша (возвращенных несыгравших ставок) не осуществлялась.

Налог на прибыль 20%

Ставка налога на прибыль устанавливается в размере 20%. Областные Советы депутатов или по их поручению местные Советы депутатов базового территориального уровня и Минский городской Совет депутатов не имеют более права увеличивать ставку налога на прибыль.





Продление ставки налога на прибыль до 1 января 2025 года:

операторы сотовой подвижной электросвязи, а также назначенный в соответствии с законодательством оператор по обязательному оказанию универсальных услуг электросвязи на территории Республики Беларусь уплачивают налог на прибыль по ставке 30% процентов независимо от положений пункта 1 статьи 184 Налогового кодекса Республики Беларусь.

Изменение ставки:

прибыль коммерческих микрофинансовых организаций, включенных в реестр микрофинансовых организаций, полученная от микрофинансовой деятельности, облагается налогом на прибыль по ставке 30% вместо 25%.

Изменения в НДС

1. Организации и ИП с 2023 года будут исчислять НДС при покупке услуг не только у иностранных организаций, но и у иностранных индивидуальных предпринимателей, если местом реализации таких услуг является территория РБ.

2. При продаже выкупленных транспортных средств, когда-то бывших предметом лизинга, по цене ниже контрактной стоимости предмета лизинга — налоговая база будет определяться как контрактная стоимость или как определенная в установленном порядке оценочная стоимость, если срок действия договора финансовой аренды (лизинга), предусматривавшего выкуп предмета лизинга, составлял менее 5 лет.

При реализации транспортного средства (которое было в составе основных средств) приобретенного менее чем 5 лет назад, по цене ниже остаточной стоимости — налоговая база определяется как цена приобретения или как определенная в установленном порядке оценочная стоимость.

Примечание При продаже авто по стоимости ниже контрактной (ниже остаточной) рекомендуется сделать оценку имущества для определения рыночной стоимости с учетом износа.

3. При реализации приобретенных менее чем 1 год назад товаров по цене ниже цены приобретения — налоговая база определяется как цена приобретения. При этом будут предусмотрены исключения как для отдельных товаров, так и для отдельных операций, совершаемых с товарами. При этом право на вычет НДС у покупателя будет от цены реализации.

Пример Организация приобрела товар в январе 2023 года за 20 тыс. руб. и реализовала в мае за 11 тыс. руб. в связи с низким спросом вне сезона. НДС необходимо исчислить от стоимости приобретения — 20 тыс. руб.

В следующей статье мы расскажем про налог на профессиональный доход, самозанятых, повышение ставок единого налога в 2−3 раза и новое мобильное приложение «Налог на профессиональный доход».

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