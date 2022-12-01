О чем пишут мировые СМИ: новый этап борьбы с COVID-19 в Китае и оползень в Бразилии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Китай перешел на новый этап борьбы с COVID-19, заявила вице-премьер КНР Сунь Чуньлань. Ранее ряд регионов страны, включая Шанхай, начал отменять карантины, сообщает The Guardian . Изменения, по словам вице-премьера, связаны со снижением патогенности варианта «омикрон», увеличением уровня вакцинации и «накоплением опыта по контролю и профилактике вспышек». Китай начнет придерживаться «более гуманного подхода» к реагированию на вспышки. Отметим, что в четверг карантин сняли в 24 районах Шанхая, отнесенных до этого к зоне высокого риска, и ослабили в Гуанчжоу и Чжэнчжоу. Начнет отменять карантин и Чунцин.

Десятки людей пропали без вести после крупного оползня в Бразилии. Не менее 30 человек попали под обрушившиеся горные породы в городе Гуаратуба (штат Парана), сообщает France 24 . Подтверждена гибель двух человек, на месте ведутся спасательные работы. Оползень также перекрыл путь к крупному порту, через который проводятся поставки зерна и сахара. Если последствия оползня не удастся устранить до конца недели, возможны задержки в отправке грузов.

В Ашхабаде прошел туркмено-австрийский бизнес-форум. Организаторами мероприятия стали Торгово-промышленная палата Туркменистана и Федеральная экономическая палата Австрии, сообщает Turkmenportal . В форуме приняли участие представители компаний в области машиностроения, образования, цифровой системы и электронного программного обеспечения. Стороны обсудили вопросы сотрудничества и расширения товарооборота. Был подписан ряд документов, в частности, Меморандум между сетью супермаркетов Туркменистана Halk market и Австрийско-туркменским обществом.

Казахстанский фильм «Голиаф» вошел в лонг-лист премии «Золотой глобус». Картина Адильхана Ержанова снята в жанре нуар, сообщает «Казахстанская правда» . Мировая премьера состоялась в рамках конкурса «Новые Горизонты» 79-го Венецианского Международного кинофестиваля. Двум актерам (Берику Айтжанову и Данияру Алшинову) достался приз независимых кинокритиков за лучшую мужскую роль.