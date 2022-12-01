ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

О чем пишут мировые СМИ: новый этап борьбы с COVID-19 в Китае и оползень в Бразилии

01.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Китай перешел на новый этап борьбы с COVID-19, заявила вице-премьер КНР Сунь Чуньлань. Ранее ряд регионов страны, включая Шанхай, начал отменять карантины, сообщает The Guardian. Изменения, по словам вице-премьера, связаны со снижением патогенности варианта «омикрон», увеличением уровня вакцинации и «накоплением опыта по контролю и профилактике вспышек». Китай начнет придерживаться «более гуманного подхода» к реагированию на вспышки. Отметим, что в четверг карантин сняли в 24 районах Шанхая, отнесенных до этого к зоне высокого риска, и ослабили в Гуанчжоу и Чжэнчжоу. Начнет отменять карантин и Чунцин.

Десятки людей пропали без вести после крупного оползня в Бразилии. Не менее 30 человек попали под обрушившиеся горные породы в городе Гуаратуба (штат Парана), сообщает France 24. Подтверждена гибель двух человек, на месте ведутся спасательные работы. Оползень также перекрыл путь к крупному порту, через который проводятся поставки зерна и сахара. Если последствия оползня не удастся устранить до конца недели, возможны задержки в отправке грузов.

В Ашхабаде прошел туркмено-австрийский бизнес-форум. Организаторами мероприятия стали Торгово-промышленная палата Туркменистана и Федеральная экономическая палата Австрии, сообщает Turkmenportal. В форуме приняли участие представители компаний в области машиностроения, образования, цифровой системы и электронного программного обеспечения. Стороны обсудили вопросы сотрудничества и расширения товарооборота. Был подписан ряд документов, в частности, Меморандум между сетью супермаркетов Туркменистана Halk market и Австрийско-туркменским обществом.

Казахстанский фильм «Голиаф» вошел в лонг-лист премии «Золотой глобус». Картина Адильхана Ержанова снята в жанре нуар, сообщает «Казахстанская правда». Мировая премьера состоялась в рамках конкурса «Новые Горизонты» 79-го Венецианского Международного кинофестиваля. Двум актерам (Берику Айтжанову и Данияру Алшинову) достался приз независимых кинокритиков за лучшую мужскую роль.

В Минске на Октябрьской площади начали устанавливать главную елку страны. Высота искусственного дерева достигает 30 метров, сообщает «Беларусь сегодня». Основу конструкции составляет столб. В течение ближайших дней будут смонтированы каркас и ветки. Для украшения елки подготовили около шести тысяч разнообразных игрушек. Всего в Минске к середине декабря установят 26 елок. Их разместят в каждом районе города.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В ряде регионов Китая начали отменять коронавирусные карантины. Два человека погибли и около 30 пропали без вести после оползня в Бразилии.
 
Новости дня
Новости разные
 
«Быть женщиной топ-менеджером в IT – это вызов для меня». Большое интервью с директором по маркетингу в iGaming-компании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

30.11.2022
Mir24.TV Belarus
01.12.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика