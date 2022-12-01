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Лукашенко поручил силовикам следить за обстановкой вокруг Беларуси и извлекать уроки
01.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Следить за обстановкой вокруг Беларуси и извлекать уроки. Такие задачи поставил Александр Лукашенко перед силовым блоком страны. На встрече с представителями ведомства президент заявил, что они должны реагировать на провокации и не допускать возможную агрессию, передает «МИР 24».
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Также на встрече с представителями ведомства президент заявил, что они должны реагировать на провокации и не допускать возможную агрессию.
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