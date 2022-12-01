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Лукашенко поручил силовикам следить за обстановкой вокруг Беларуси и извлекать уроки

01.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Следить за обстановкой вокруг Беларуси и извлекать уроки. Такие задачи поставил Александр Лукашенко перед силовым блоком страны. На встрече с представителями ведомства президент заявил, что они должны реагировать на провокации и не допускать возможную агрессию, передает «МИР 24».

«Со стороны беглой оппозиции все чаще звучат призывы к захвату власти силовым путем и совершении террористических актов на территории Беларуси. Отдельные из них не просто предатели, но и настоящие экстремисты в квадрате. По-другому назвать их не могу. Уже открыто, не стесняясь, призывают к нанесению ударов по объектам на территории нашей страны. Забыли даже, что на территории Беларуси проживают их родственники», – отметил Лукашенко.

Также Лукашенко поручил военным определиться, нужны ли дополнительные меры со стороны президента и правительства, чтобы повысить обороноспособность страны.



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Также на встрече с представителями ведомства президент заявил, что они должны реагировать на провокации и не допускать возможную агрессию.
 
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