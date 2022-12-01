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Михаил Мясникович рассказал Стивену Сигалу об идее создания Евразийской киноакадемии и кинопремии
01.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович встретился с актером, продюсером и специальным представителем МИД России Стивеном Сигалом, сообщается на
Мясникович рассказал об основных направлениях деятельности Евразийской экономической комиссии и подчеркнул важную роль евразийства в укреплении не только экономических, но и гуманитарных и социокультурных отношений.
По его словам, в этой сфере Сигал занимает значимое место с учетом его богатого жизненного, профессионального опыта и мировой популярности.
Глава Коллегии ЕЭК также сообщил о прошедшем в Бишкеке Евразийском экономическом форуме, где главам государств-членов ЕАЭС была предложена идея создания Евразийской киноакадемии и кинопремии.
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Глава Коллегии ЕЭК также рассказал об основных направлениях деятельности Евразийской экономической комиссии.
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