Михаил Мясникович рассказал Стивену Сигалу об идее создания Евразийской киноакадемии и кинопремии

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович встретился с актером, продюсером и специальным представителем МИД России Стивеном Сигалом, сообщается на сайте ЕЭК .

Мясникович рассказал об основных направлениях деятельности Евразийской экономической комиссии и подчеркнул важную роль евразийства в укреплении не только экономических, но и гуманитарных и социокультурных отношений.

По его словам, в этой сфере Сигал занимает значимое место с учетом его богатого жизненного, профессионального опыта и мировой популярности.

Глава Коллегии ЕЭК также сообщил о прошедшем в Бишкеке Евразийском экономическом форуме, где главам государств-членов ЕАЭС была предложена идея создания Евразийской киноакадемии и кинопремии.