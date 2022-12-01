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Михаил Мясникович рассказал Стивену Сигалу об идее создания Евразийской киноакадемии и кинопремии

01.12.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович встретился с актером, продюсером и специальным представителем МИД России Стивеном Сигалом, сообщается на сайте ЕЭК.

Мясникович рассказал об основных направлениях деятельности Евразийской экономической комиссии и подчеркнул важную роль евразийства в укреплении не только экономических, но и гуманитарных и социокультурных отношений.

По его словам, в этой сфере Сигал занимает значимое место с учетом его богатого жизненного, профессионального опыта и мировой популярности.

Глава Коллегии ЕЭК также сообщил о прошедшем в Бишкеке Евразийском экономическом форуме, где главам государств-членов ЕАЭС была предложена идея создания Евразийской киноакадемии и кинопремии.

Сигал поблагодарил Мясниковича за теплый прием и выразил готовность к проведению регулярных встреч, в том числе для содействия в проработке инициатив Комиссии, представляющих взаимный интерес.



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Глава Коллегии ЕЭК также рассказал об основных направлениях деятельности Евразийской экономической комиссии.
 
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